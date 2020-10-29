Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве
© Фото : страница "Новости Москвы и Московской области" во "ВКонтакте"Автомобиль пожарной службы у офиса "Яндекс.Такси" в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить самосожжение.
"В районе 10.30 я пришёл на работу, следом за мной пришли охранники "Яндекс.Такси" вместе с представителями полиции и попросили эвакуироваться под предлогом, что в "Яндекс.Такси" на первом этаже таксист забаррикадировался стульями, облился бензином и грозится поджечь, просит встречи с руководством", - рассказал журналистам руководитель одной из компаний по соседству Станислав Сквирский.
Он увидел мужчину, когда того выводила полиция в наручниках. "Внешних признаков неадекватности не было", - добавил очевидец.
Кроме того, по словам Сквирского, неделю назад к зданию уже приезжал водитель "Яндекс.Такси", у которого на машине были наклейки, гласящие, что он объявляет голодовку и требует разговора с представителями компании. Тот же ли это таксист, очевидец сказать затруднился.
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По информации "Яндекс.Такси", грозивший поджечь себя таксист требовал разговора с руководством, чтобы обсудить вопрос его блокировки в сервисе, но он не был заблокирован, равно как и не было перед ним задолженности.