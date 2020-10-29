https://ria.ru/20201029/taksi-1582070267.html

Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве

Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве

Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:04

2020-10-29T13:04

2020-10-29T13:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить самосожжение.Он увидел мужчину, когда того выводила полиция в наручниках. "Внешних признаков неадекватности не было", - добавил очевидец.По информации "Яндекс.Такси", грозивший поджечь себя таксист требовал разговора с руководством, чтобы обсудить вопрос его блокировки в сервисе, но он не был заблокирован, равно как и не было перед ним задолженности.

https://ria.ru/20201027/taksi-1581682927.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия