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Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве
Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве
Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:04
2020-10-29T13:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить самосожжение.Он увидел мужчину, когда того выводила полиция в наручниках. "Внешних признаков неадекватности не было", - добавил очевидец.По информации "Яндекс.Такси", грозивший поджечь себя таксист требовал разговора с руководством, чтобы обсудить вопрос его блокировки в сервисе, но он не был заблокирован, равно как и не было перед ним задолженности.
https://ria.ru/20201027/taksi-1581682927.html
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москва, происшествия

Очевидец рассказал, как освобождали офис "Яндекс.Такси" в Москве

13:04 29.10.2020
 
© Фото : страница "Новости Москвы и Московской области" во "ВКонтакте"Автомобиль пожарной службы у офиса "Яндекс.Такси" в Москве
Автомобиль пожарной службы у офиса Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : страница "Новости Москвы и Московской области" во "ВКонтакте"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Очевидец рассказал, как правоохранители освобождали офис "Яндекс.Такси" на северо-востоке Москвы, где водитель забаррикадировался и грозился устроить самосожжение.
"В районе 10.30 я пришёл на работу, следом за мной пришли охранники "Яндекс.Такси" вместе с представителями полиции и попросили эвакуироваться под предлогом, что в "Яндекс.Такси" на первом этаже таксист забаррикадировался стульями, облился бензином и грозится поджечь, просит встречи с руководством", - рассказал журналистам руководитель одной из компаний по соседству Станислав Сквирский.
Он увидел мужчину, когда того выводила полиция в наручниках. "Внешних признаков неадекватности не было", - добавил очевидец.
Кроме того, по словам Сквирского, неделю назад к зданию уже приезжал водитель "Яндекс.Такси", у которого на машине были наклейки, гласящие, что он объявляет голодовку и требует разговора с представителями компании. Тот же ли это таксист, очевидец сказать затруднился.
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27 октября, 01:06Шоубиз
Водонаеву выгнали из такси в Москве
По информации "Яндекс.Такси", грозивший поджечь себя таксист требовал разговора с руководством, чтобы обсудить вопрос его блокировки в сервисе, но он не был заблокирован, равно как и не было перед ним задолженности.
 
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