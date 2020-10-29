https://ria.ru/20201029/stroyka-1582041866.html
Дом культуры построят в липецком селе
Дом культуры построят в липецком селе
Дом культуры на двести мест будет построен в рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:46
2020-10-29T10:46
2020-10-29T10:46
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Дом культуры на двести мест будет построен в рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам , открытия ДК все жители ждут с нетерпением. В последние годы все занятия в секциях и концерты проходили в здании бывшего местного универмага. Главный зал трансформировали и для чаепитий, и для концертов. Но всех желающих посмотреть выступления зал вместить не мог. Администрация села вышла с предложением построить современное и просторное здание. Артамонов отметил, что строительство уже ведется, сейчас выполняются штукатурные работы, завершается кирпичная кладка фронтонов, устройство электропроводки, проложены коммунальные сети, подведен газопровод. Производится монтаж металлической кровли, устройство входных групп, благоустраивается территории. Также строители залили фундаменты под опоры освещения, электроснабжения и наружных сетей связи. Стоимость объекта составит 32 миллиона рублей.
https://ria.ru/20201029/pereselenie-1582040853.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости
. Дом культуры на двести мест будет построен в рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам , открытия ДК все жители ждут с нетерпением. В последние годы все занятия в секциях и концерты проходили в здании бывшего местного универмага. Главный зал трансформировали и для чаепитий, и для концертов. Но всех желающих посмотреть выступления зал вместить не мог. Администрация села вышла с предложением построить современное и просторное здание.
Артамонов отметил, что строительство уже ведется, сейчас выполняются штукатурные работы, завершается кирпичная кладка фронтонов, устройство электропроводки, проложены коммунальные сети, подведен газопровод. Производится монтаж металлической кровли, устройство входных групп, благоустраивается территории. Также строители залили фундаменты под опоры освещения, электроснабжения и наружных сетей связи.
Стоимость объекта составит 32 миллиона рублей.
"Дом культуры даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.