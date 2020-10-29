https://ria.ru/20201029/stepanakert-1582140841.html

Карабах сообщил ОБСЕ об ударе по медучреждениям в Степанакерте

Карабах сообщил ОБСЕ об ударе по медучреждениям в Степанакерте

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг, что проинформировало ОБСЕ "о преднамеренном ударе" азербайджанских... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:18

2020-10-29T17:18

2020-10-29T17:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_b7c3ba8da0fe10464f37103cce87afa9.jpg

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг, что проинформировало ОБСЕ "о преднамеренном ударе" азербайджанских вооруженных сил по медицинским учреждениям Степанакерта.Представители ведомства считают, что этот обстрел стал "циничным ответом" военно-политического руководства Азербайджана на усилия президентов России, Франции и США, нацеленные на прекращение вооруженного конфликта в Карабахе.В МИД подчеркнули, что международное признание Карабаха, а также введение жестких санкций против Азербайджана и его военно-политического руководства "являются оптимальным и эффективным невоенным способом положить конец совершаемым Азербайджаном преступлениям".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/aliev-1581722865.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-29T17:18 true PT1M27S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире