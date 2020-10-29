Карабах сообщил ОБСЕ об ударе по медучреждениям в Степанакерте
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в четверг, что проинформировало ОБСЕ "о преднамеренном ударе" азербайджанских вооруженных сил по медицинским учреждениям Степанакерта.
"В ОБСЕ было распространено заявление МИД Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) о преднамеренном ударе по медицинским учреждениям в Степанакерте", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Представители ведомства считают, что этот обстрел стал "циничным ответом" военно-политического руководства Азербайджана на усилия президентов России, Франции и США, нацеленные на прекращение вооруженного конфликта в Карабахе.
В МИД подчеркнули, что международное признание Карабаха, а также введение жестких санкций против Азербайджана и его военно-политического руководства "являются оптимальным и эффективным невоенным способом положить конец совершаемым Азербайджаном преступлениям".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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