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https://ria.ru/20201029/stambul-1582072870.html
В Турции пообещали не ограничивать въезд в Стамбул для иностранцев
В Турции пообещали не ограничивать въезд в Стамбул для иностранцев
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:54
2020-10-29T16:54
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул, сообщает TourDom.ru.Ранее тема активно обсуждалась в российских и турецких СМИ. Важное заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. В турецком городе, который не только пользуется популярностью у туристов, но и является крупнейшим пересадочным узлом, в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом. По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле. "Мы сможем преодолеть сложную ситуацию, если жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности. Главные из них – ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук", – сказал чиновник. Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням. Таким образом, российские туристы пока могут не опасаться введения в ближайшее время турецкой стороной ограничений, касающихся поездок и пребывания в стране.
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города, туристы, туризм, новости - туризм, турция, стамбул

В Турции пообещали не ограничивать въезд в Стамбул для иностранцев

16:54 29.10.2020
 
© Depositphotos / olegbreslavtsevОтдых в Стамбуле
Отдых в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Depositphotos / olegbreslavtsev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул, сообщает TourDom.ru.
Ранее тема активно обсуждалась в российских и турецких СМИ. Важное заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. В турецком городе, который не только пользуется популярностью у туристов, но и является крупнейшим пересадочным узлом, в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом.
По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле. "Мы сможем преодолеть сложную ситуацию, если жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности. Главные из них – ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук", – сказал чиновник.
Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням. Таким образом, российские туристы пока могут не опасаться введения в ближайшее время турецкой стороной ограничений, касающихся поездок и пребывания в стране.
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