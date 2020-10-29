https://ria.ru/20201029/stambul-1582072870.html
В Турции пообещали не ограничивать въезд в Стамбул для иностранцев
В Турции пообещали не ограничивать въезд в Стамбул для иностранцев
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:54
2020-10-29T16:54
2020-10-29T16:54
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул, сообщает TourDom.ru.Ранее тема активно обсуждалась в российских и турецких СМИ. Важное заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. В турецком городе, который не только пользуется популярностью у туристов, но и является крупнейшим пересадочным узлом, в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом. По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле. "Мы сможем преодолеть сложную ситуацию, если жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности. Главные из них – ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук", – сказал чиновник. Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням. Таким образом, российские туристы пока могут не опасаться введения в ближайшее время турецкой стороной ограничений, касающихся поездок и пребывания в стране.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, туристы, туризм, новости - туризм, турция, стамбул
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул, сообщает
TourDom.ru.
Ранее тема активно обсуждалась в российских и турецких СМИ. Важное заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. В турецком городе, который не только пользуется популярностью у туристов, но и является крупнейшим пересадочным узлом, в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом.
По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле. "Мы сможем преодолеть сложную ситуацию, если жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности. Главные из них – ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук", – сказал чиновник.
Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням. Таким образом, российские туристы пока могут не опасаться введения в ближайшее время турецкой стороной ограничений, касающихся поездок и пребывания в стране.