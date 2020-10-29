https://ria.ru/20201029/ssha-1582138918.html

МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой

МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой

Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:13

2020-10-29T17:13

2020-10-29T17:13

россия

мария захарова

дональд трамп

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные страсти, Вашингтон проявит интерес к выправлению отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тем не менее, хотелось бы рассчитывать, что когда околовыборные страсти в США улягутся, с их стороны появится и проявится готовность и или хотя бы интерес к выправлению отношений. Мы неоднократно повторяли, что готовы пройти свою часть пути в деле нормализации двусторонних отношений с США, разумеется, при наличии встречной готовности за океаном", - добавила Захарова.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, сша, политика