Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/ssha-1582138918.html
МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой
МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой
Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:13
2020-10-29T17:13
россия
мария захарова
дональд трамп
джо байден
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995443_0:76:2559:1515_1400x0_80_0_0_f35cc30f05d9d8c98d74d5c1c9ec6a45.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные страсти, Вашингтон проявит интерес к выправлению отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тем не менее, хотелось бы рассчитывать, что когда околовыборные страсти в США улягутся, с их стороны появится и проявится готовность и или хотя бы интерес к выправлению отношений. Мы неоднократно повторяли, что готовы пройти свою часть пути в деле нормализации двусторонних отношений с США, разумеется, при наличии встречной готовности за океаном", - добавила Захарова.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995443_177:0:2378:1651_1400x0_80_0_0_d5db26cb30d4f60a319a153f436601f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, сша, политика

МИД не исключил новых попыток США разрушить взаимодействие с Москвой

17:13 29.10.2020
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не исключает, что в США могут предпринять новые попытки окончательно похоронить взаимодействие с Москвой, но надеется, что когда улягутся предвыборные страсти, Вашингтон проявит интерес к выправлению отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Непрекращающийся поток антироссийских мер, откровенно русофобская риторика, недружественные шаги Вашингтона нанесли серьёзный ущерб по российско-американским отношениям. В условиях подобной антироссийской заряженности вашингтонского истеблишмента нельзя исключать новых попыток окончательно похоронить двустороннее взаимодействие", - сказала Захарова на брифинге.

"Тем не менее, хотелось бы рассчитывать, что когда околовыборные страсти в США улягутся, с их стороны появится и проявится готовность и или хотя бы интерес к выправлению отношений. Мы неоднократно повторяли, что готовы пройти свою часть пути в деле нормализации двусторонних отношений с США, разумеется, при наличии встречной готовности за океаном", - добавила Захарова.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 08:00
Дело Байденов и американская "игра престолов"
 
РоссияМария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния