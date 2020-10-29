https://ria.ru/20201029/ssha-1582115386.html

Путин подтвердил готовность работать с любой администрацией США

Путин подтвердил готовность работать с любой администрацией США

Россия справится с любым развитием событий независимо от того, кто победит на выборах президента США, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:53

2020-10-29T15:53

2020-10-29T15:53

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия справится с любым развитием событий независимо от того, кто победит на выборах президента США, рассказал президент РФ Владимир Путин."Мы все-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!", комментируя выборы в США.

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, владимир путин, сша, политика