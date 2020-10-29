https://ria.ru/20201029/sroki-1582021829.html

В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса

Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:30

2020-10-29T07:30

2020-10-29T07:30

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Собеседник агентства также подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока не известно, как "поведет себя" инфекция, добавил инфекционист.Кроме того, у коронавируса для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает Чуланов. "Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется", — пояснил он.Также, считает инфекционист, из-за высокой контагиозности COVID-19 смог быстро перейти в форму пандемии.При этом, отметил он, коронавируса есть схожие черты в распространении с испанкой.Пандемия COVID-19По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за сутки скончались 75 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> — 57, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек. При этом в среду сообщалось о кончине 320 человек — рекордное число умерших за сутки.Выписался из больниц за последние сутки 12 361 человек, а всего выздоровели 1 171 301.Во всем мире число случаев COVID-19 приближается к 44 миллионам, 1,15 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — там более 8,5 миллиона инфицированных и 226 тысяч летальных исходов. По статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank">Института Джона Хопкинса</a>, по числу умерших за США следуют <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank">Италия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество