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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/sroki-1582021829.html
В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса
Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:30
2020-10-29T07:30
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Собеседник агентства также подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока не известно, как "поведет себя" инфекция, добавил инфекционист.Кроме того, у коронавируса для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает Чуланов. "Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется", — пояснил он.Также, считает инфекционист, из-за высокой контагиозности COVID-19 смог быстро перейти в форму пандемии.При этом, отметил он, коронавируса есть схожие черты в распространении с испанкой.Пандемия COVID-19По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> за сутки скончались 75 человек, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> — 57, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек. При этом в среду сообщалось о кончине 320 человек — рекордное число умерших за сутки.Выписался из больниц за последние сутки 12 361 человек, а всего выздоровели 1 171 301.Во всем мире число случаев COVID-19 приближается к 44 миллионам, 1,15 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — там более 8,5 миллиона инфицированных и 226 тысяч летальных исходов. По статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank">Института Джона Хопкинса</a>, по числу умерших за США следуют <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank">Италия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве спрогнозировали срок снижения активности коронавируса

07:30 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", — рассказал Чуланов РИА Новости.
Собеседник агентства также подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока не известно, как "поведет себя" инфекция, добавил инфекционист.
Кроме того, у коронавируса для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает Чуланов.
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"Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется", — пояснил он.
Также, считает инфекционист, из-за высокой контагиозности COVID-19 смог быстро перейти в форму пандемии.
При этом, отметил он, коронавируса есть схожие черты в распространении с испанкой.
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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием за среду, в Москве за сутки скончались 75 человек, в Санкт-Петербурге — 57, в Ростовской области — 17. Общее число умерших за все время с начала эпидемии достигло 26 935 человек. При этом в среду сообщалось о кончине 320 человек — рекордное число умерших за сутки.
Выписался из больниц за последние сутки 12 361 человек, а всего выздоровели 1 171 301.
Во всем мире число случаев COVID-19 приближается к 44 миллионам, 1,15 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США — там более 8,5 миллиона инфицированных и 226 тысяч летальных исходов. По статистике Института Джона Хопкинса, по числу умерших за США следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Франция и Испания.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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