Собянин назвал полную блокировку соцкарт бессмысленной
18:25 29.10.2020 (обновлено: 18:35 29.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полностью блокировать социальные карты москвичей из-за ситуации с COVID нет необходимости, ограничений нет, кроме транспортных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
"Нет необходимости блокировать в целом социальные карты, льготы в торговле и так далее. В этом нет никакого смысла ", - сказал Собянин.
Он отметил, что принято решение заблокировать льготный проезд в транспорте, чтобы люди из групп риска не ездили на дальние расстояния.
"Мы приняли решение о том, что граждане из группы риска, это пожилые люди и хронические больные, должны находиться дома. Но, тем не менее, они имеют возможность пойти в магазин, в аптеку, погулять возле дома, мы это не ограничиваем, но мы не должны делать льготную историю в транспорте, иначе человек начинает далеко от дома уезжать и контактировать с большим количеством людей, поэтому мы закрыли социальные карты для доступа в транспорте, все остальные приложения должны работать", - заявил Собянин.
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