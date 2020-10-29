Собянин назвал полную блокировку соцкарт бессмысленной

"Мы приняли решение о том, что граждане из группы риска, это пожилые люди и хронические больные, должны находиться дома. Но, тем не менее, они имеют возможность пойти в магазин, в аптеку, погулять возле дома, мы это не ограничиваем, но мы не должны делать льготную историю в транспорте, иначе человек начинает далеко от дома уезжать и контактировать с большим количеством людей, поэтому мы закрыли социальные карты для доступа в транспорте, все остальные приложения должны работать", - заявил Собянин.