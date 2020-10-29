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Собянин назвал полную блокировку соцкарт бессмысленной
Собянин назвал полную блокировку соцкарт бессмысленной
Полностью блокировать социальные карты москвичей из-за ситуации с COVID нет необходимости, ограничений нет, кроме транспортных, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:25
2020-10-29T18:35
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коронавирус в россии
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сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полностью блокировать социальные карты москвичей из-за ситуации с COVID нет необходимости, ограничений нет, кроме транспортных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что принято решение заблокировать льготный проезд в транспорте, чтобы люди из групп риска не ездили на дальние расстояния.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал полную блокировку соцкарт бессмысленной

18:25 29.10.2020 (обновлено: 18:35 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полностью блокировать социальные карты москвичей из-за ситуации с COVID нет необходимости, ограничений нет, кроме транспортных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

"Нет необходимости блокировать в целом социальные карты, льготы в торговле и так далее. В этом нет никакого смысла ", - сказал Собянин.

Он отметил, что принято решение заблокировать льготный проезд в транспорте, чтобы люди из групп риска не ездили на дальние расстояния.

"Мы приняли решение о том, что граждане из группы риска, это пожилые люди и хронические больные, должны находиться дома. Но, тем не менее, они имеют возможность пойти в магазин, в аптеку, погулять возле дома, мы это не ограничиваем, но мы не должны делать льготную историю в транспорте, иначе человек начинает далеко от дома уезжать и контактировать с большим количеством людей, поэтому мы закрыли социальные карты для доступа в транспорте, все остальные приложения должны работать", - заявил Собянин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
 
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