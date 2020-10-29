https://ria.ru/20201029/sortirovka-1582149571.html

Волонтеры из Подмосковья научили сортировать мусор в мегабаках

Волонтеры из Подмосковья научили сортировать мусор в мегабаках

Более 100 волонтеров объяснили жителям Московской области правила сортировки мусора в мегабаках. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:54

2020-10-29T17:54

2020-10-29T17:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 100 волонтеров объяснили жителям Московской области правила сортировки мусора в мегабаках. Об этом сообщил телеканал "360".С начала работы проекта его поддержали 115 волонтеров. Они рассказывают местным жителям, как правильно сортировать и утилизировать крупный мусор в зеленых баках, которые специально установили в городских округах для таких отходов.О появлении мегабаков объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Проект позволяет избавиться от навалов крупногабаритного мусора рядом с домами.В тестовом режиме проект заработал в 2019 году. Первые площадки открылись в Рошале и Балашихе. С августа 2020-го список адресов значительно расширился.В течение трех месяцев волонтеры помогают жителям разобраться в нюансах сортировки мусора. Затем ненужные вещи отправляют на безопасную переработку, рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский."Вклад волонтеров в проект "Мегабак" имеет огромное значение в его успехе. Именно благодаря таким вовлеченным и неравнодушным жителям наш регион становится чище и экологичнее ежедневно", – отметил он.По его словам, проект "Мегабак" особенно поддержала молодежь. Сортировка отходов в синие и серые баки уже превратилась в новую культуру обращения с мусором.Добровольцы также вручают подарки – сувениры от областных операторов на память о вкладе в чистоту Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)