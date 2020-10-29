https://ria.ru/20201029/solovki--1582182865.html

Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19

Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19

Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:15

2020-10-29T21:15

2020-10-29T21:15

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Архангельской епархии.Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19."Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага", - говорится в сообщении.Также для посещения Соловков необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отмечают в епархии.

https://ria.ru/20200820/solovki-1576063817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, соловки, новости - туризм, здоровье - общество, соловецкие острова, архангельская область