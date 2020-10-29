https://ria.ru/20201029/solovki--1582182865.html
Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19
Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19
Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:15
2020-10-29T21:15
2020-10-29T21:15
религия и мировоззрение
религия
соловки
новости - туризм
здоровье - общество
соловецкие острова
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156293/70/1562937084_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4d832210b004a97c3682351e65c59c85.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Архангельской епархии.Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19."Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага", - говорится в сообщении.Также для посещения Соловков необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отмечают в епархии.
https://ria.ru/20200820/solovki-1576063817.html
соловки
соловецкие острова
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/70/1562937084_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_273273d800500cbeb06a33f422f53059.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, соловки, новости - туризм, здоровье - общество, соловецкие острова, архангельская область
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Архангельской епархии.
Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19.
"Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага", - говорится в сообщении.
Также для посещения Соловков необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отмечают в епархии.