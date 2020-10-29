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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/solovki--1582182865.html
Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19
Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19
Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:15
2020-10-29T21:15
религия и мировоззрение
религия
соловки
новости - туризм
здоровье - общество
соловецкие острова
архангельская область
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Архангельской епархии.Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19."Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага", - говорится в сообщении.Также для посещения Соловков необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отмечают в епархии.
https://ria.ru/20200820/solovki-1576063817.html
соловки
соловецкие острова
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религия, соловки, новости - туризм, здоровье - общество, соловецкие острова, архангельская область

Соловки вновь закрыли для туристов из-за COVID-19

21:15 29.10.2020
 
© радио SputnikСпасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Архангельской епархии.
Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19.
"Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага", - говорится в сообщении.
Также для посещения Соловков необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отмечают в епархии.
Соловецкий монастырь - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 19:27Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл заявил об игнорировании РПЦ в вопросе сохранения Соловков
 
Религия и мировоззрениеРелигияСоловкиНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоСоловецкие островаАрхангельская область
 
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