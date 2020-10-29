https://ria.ru/20201029/sochi-1582094383.html

В сентябре в Сочи побывали более 900 тысяч туристов

В сентябре в Сочи побывали более 900 тысяч туристов

Поток туристов в Сочи в сентябре вырос до 918 тысяч человек, сообщает администрация города, добавляя, что всего в городе с начала года отдохнули около 4,7... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:04

2020-10-29T15:04

2020-10-29T15:04

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СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Поток туристов в Сочи в сентябре вырос до 918 тысяч человек, сообщает администрация города, добавляя, что всего в городе с начала года отдохнули около 4,7 миллиона гостей.Первые отели в Сочи после введенного весной карантина открылись 21 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Летом на курорте работали более 1,7 тысячи средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1,4 тысячи малых средств размещения. Для туристов были открыты 133 пляжа, 21 из которых получил международную награду "Голубой флаг" за высокие уровень и качество сервиса. В этом году благодаря хорошей погоде пляжный отдых на Черноморском побережье продлился до конца октября.Власти подчеркивают, что были предприняты меры, которые позволили санаторно-курортной отрасли города не только не допустить убытков, но и качественно и полноценно отработать. Так, в октябре зафиксирована рекордная для этого времени загрузка отелей в 77 процентов."Всего с начала года Сочи принял 4,7 миллиона гостей, в октябре на курорте побывало 440 тысяч туристов", - говорится в сообщении.Постановлением губернатора Краснодарского края режим повышенной готовности продлен до 31 октября. Роспотребнадзором также усилен масочный режим, эти средства защиты необходимо носить не только в помещениях и транспорте, но и на открытом воздухе, в местах массового скопления людей.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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