https://ria.ru/20201029/sochi-1582094383.html
В сентябре в Сочи побывали более 900 тысяч туристов
В сентябре в Сочи побывали более 900 тысяч туристов
Поток туристов в Сочи в сентябре вырос до 918 тысяч человек, сообщает администрация города, добавляя, что всего в городе с начала года отдохнули около 4,7... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:04
2020-10-29T15:04
2020-10-29T15:04
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СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Поток туристов в Сочи в сентябре вырос до 918 тысяч человек, сообщает администрация города, добавляя, что всего в городе с начала года отдохнули около 4,7 миллиона гостей.Первые отели в Сочи после введенного весной карантина открылись 21 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Летом на курорте работали более 1,7 тысячи средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1,4 тысячи малых средств размещения. Для туристов были открыты 133 пляжа, 21 из которых получил международную награду "Голубой флаг" за высокие уровень и качество сервиса. В этом году благодаря хорошей погоде пляжный отдых на Черноморском побережье продлился до конца октября.Власти подчеркивают, что были предприняты меры, которые позволили санаторно-курортной отрасли города не только не допустить убытков, но и качественно и полноценно отработать. Так, в октябре зафиксирована рекордная для этого времени загрузка отелей в 77 процентов."Всего с начала года Сочи принял 4,7 миллиона гостей, в октябре на курорте побывало 440 тысяч туристов", - говорится в сообщении.Постановлением губернатора Краснодарского края режим повышенной готовности продлен до 31 октября. Роспотребнадзором также усилен масочный режим, эти средства защиты необходимо носить не только в помещениях и транспорте, но и на открытом воздухе, в местах массового скопления людей.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край
СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Поток туристов в Сочи в сентябре вырос до 918 тысяч человек, сообщает администрация города, добавляя, что всего в городе с начала года отдохнули около 4,7 миллиона гостей.
Первые отели в Сочи после введенного весной карантина открылись 21 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Летом на курорте работали более 1,7 тысячи средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1,4 тысячи малых средств размещения. Для туристов были открыты 133 пляжа, 21 из которых получил международную награду "Голубой флаг" за высокие уровень и качество сервиса. В этом году благодаря хорошей погоде пляжный отдых на Черноморском побережье продлился до конца октября.
"Летний курортный сезон подходит к завершению. В сентябре мы зафиксировали 918 тысяч гостей, это очень хороший показатель, на 119 процентов выше аналогичного за этот месяц прошлого года", – цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной.
Власти подчеркивают, что были предприняты меры, которые позволили санаторно-курортной отрасли города не только не допустить убытков, но и качественно и полноценно отработать. Так, в октябре зафиксирована рекордная для этого времени загрузка отелей в 77 процентов.
"Всего с начала года Сочи принял 4,7 миллиона гостей, в октябре на курорте побывало 440 тысяч туристов", - говорится в сообщении.
Постановлением губернатора Краснодарского края режим повышенной готовности продлен до 31 октября. Роспотребнадзором также усилен масочный режим, эти средства защиты необходимо носить не только в помещениях и транспорте, но и на открытом воздухе, в местах массового скопления людей.