Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок
17:47 29.10.2020 (обновлено: 19:14 29.10.2020)
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское гражданство, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий его интересы в РФ.
По словам адвоката, Сноуден живет с женой в России и счастлив в семейной жизни, пол ребёнка пока не известен. "Пока он хранит тайну",- отметил Кучерена, пошутив, что бывших сотрудников спецслужб не бывает.
"Он (ребенок – ред.), конечно, по месту рождения получит российское гражданство, сомнений никаких нет. Поэтому я очень рад этому событию. Рад, что мой друг Эдвард Сноуден поделился со мной такой новостью, и это большое счастье", - сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что радостное событие произойдёт в конце декабря.
Адвокат добавил, что не обсуждал имя новорожденного. "Мы в ближайшее время обсудим эту тему и посвятим время тому, какое имя будет выбирать", - заявил Кучерена.
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Ранее адвокат сообщил о бессрочном продлении Сноудену вида на жительства в РФ.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.