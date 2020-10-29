https://ria.ru/20201029/snouden-1582148281.html

Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок

Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок

Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:47

2020-10-29T17:47

2020-10-29T19:14

россия

сша

эдвард сноуден

анатолий кучерена

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское гражданство, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий его интересы в РФ.По словам адвоката, Сноуден живет с женой в России и счастлив в семейной жизни, пол ребёнка пока не известен. "Пока он хранит тайну",- отметил Кучерена, пошутив, что бывших сотрудников спецслужб не бывает.Адвокат добавил, что не обсуждал имя новорожденного. "Мы в ближайшее время обсудим эту тему и посвятим время тому, какое имя будет выбирать", - заявил Кучерена.Ранее адвокат сообщил о бессрочном продлении Сноудену вида на жительства в РФ.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

https://ria.ru/20200624/1573399345.html

https://ria.ru/20190918/1558791142.html

https://ria.ru/20201001/snouden-1578077858.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, эдвард сноуден, анатолий кучерена, общество