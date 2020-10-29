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Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок
Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок
Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:47
2020-10-29T19:14
россия
сша
эдвард сноуден
анатолий кучерена
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское гражданство, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий его интересы в РФ.По словам адвоката, Сноуден живет с женой в России и счастлив в семейной жизни, пол ребёнка пока не известен. "Пока он хранит тайну",- отметил Кучерена, пошутив, что бывших сотрудников спецслужб не бывает.Адвокат добавил, что не обсуждал имя новорожденного. "Мы в ближайшее время обсудим эту тему и посвятим время тому, какое имя будет выбирать", - заявил Кучерена.Ранее адвокат сообщил о бессрочном продлении Сноудену вида на жительства в РФ.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
https://ria.ru/20200624/1573399345.html
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россия, сша, эдвард сноуден, анатолий кучерена, общество

Адвокат сообщил, что у Сноудена скоро родится ребенок

17:47 29.10.2020 (обновлено: 19:14 29.10.2020)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребенок должен родиться в конце декабря у экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в РФ, по месту рождения он получит российское гражданство, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий его интересы в РФ.
По словам адвоката, Сноуден живет с женой в России и счастлив в семейной жизни, пол ребёнка пока не известен. "Пока он хранит тайну",- отметил Кучерена, пошутив, что бывших сотрудников спецслужб не бывает.
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"Он (ребенок – ред.), конечно, по месту рождения получит российское гражданство, сомнений никаких нет. Поэтому я очень рад этому событию. Рад, что мой друг Эдвард Сноуден поделился со мной такой новостью, и это большое счастье", - сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что радостное событие произойдёт в конце декабря.

Адвокат добавил, что не обсуждал имя новорожденного. "Мы в ближайшее время обсудим эту тему и посвятим время тому, какое имя будет выбирать", - заявил Кучерена.
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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РоссияСШАЭдвард СноуденАнатолий КучеренаОбщество
 
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