https://ria.ru/20201029/slava-1582107449.html

Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю

Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:14

2020-10-29T19:14

2020-10-29T19:14

алкоголь

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто выкладывала видео в Сети, на которых демонстрировала, как развлекается с помощью спиртного."Скажи, ты не боишься, что тем самым ты пропагандируешь употребление алкоголя?" – поинтересовалась Жигалова. На вопрос журналистки о том, были ли когда-нибудь у Славы проблемы с алкоголем, певица снова утвердительно ответила "Нет!".После этого Алена Жигалова поинтересовалась, выходила ли певица пьяной на сцену, раз она себя прекрасно чувствует.

https://ria.ru/20201009/slava-1578942801.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, звезды