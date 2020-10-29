Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто выкладывала видео в Сети, на которых демонстрировала, как развлекается с помощью спиртного.
"Скажи, ты не боишься, что тем самым ты пропагандируешь употребление алкоголя?" – поинтересовалась Жигалова.
"Нет. Я не боюсь, – уверенно ответила Слава. – У нас предвзятое отношение к этому вопросу. Взять в пример хотя бы Италию, Германию, Австрию – там и сиеста, а если обед, то обязательно с бокальчиком вина. Ничего плохого в этом нет, если ты не алкоголик и если ты не пьешь водку".
На вопрос журналистки о том, были ли когда-нибудь у Славы проблемы с алкоголем, певица снова утвердительно ответила "Нет!".
"Я сдала генетический анализ, и мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. То есть я могу пить бесконечно", – заявила Слава.
После этого Алена Жигалова поинтересовалась, выходила ли певица пьяной на сцену, раз она себя прекрасно чувствует.
"Перед концертом я немножечко выпиваю, потому что, сколько бы лет я не работала, все равно очень волнуюсь. Я переживаю постоянно, как все это получится, хотя почти 20 лет уже пою. Плюс, алкоголь помогает первую песню хорошо взять, поэтому капельку позволяю", – пояснила исполнительница.