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Шоубиз
https://ria.ru/20201029/slava-1582107449.html
Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю
Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю
Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:14
2020-10-29T19:14
алкоголь
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто выкладывала видео в Сети, на которых демонстрировала, как развлекается с помощью спиртного."Скажи, ты не боишься, что тем самым ты пропагандируешь употребление алкоголя?" – поинтересовалась Жигалова. На вопрос журналистки о том, были ли когда-нибудь у Славы проблемы с алкоголем, певица снова утвердительно ответила "Нет!".После этого Алена Жигалова поинтересовалась, выходила ли певица пьяной на сцену, раз она себя прекрасно чувствует.
https://ria.ru/20201009/slava-1578942801.html
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алкоголь, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, звезды

Скоро сопьется? Певица Слава рассказала, как относится к алкоголю

19:14 29.10.2020
 
© Канал Super на YouTubeКадр видео интервью певицы Славы
Кадр видео интервью певицы Славы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Канал Super на YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к алкоголю. Во время самоизоляции исполнительница часто выкладывала видео в Сети, на которых демонстрировала, как развлекается с помощью спиртного.
"Скажи, ты не боишься, что тем самым ты пропагандируешь употребление алкоголя?" – поинтересовалась Жигалова.

"Нет. Я не боюсь, – уверенно ответила Слава. – У нас предвзятое отношение к этому вопросу. Взять в пример хотя бы Италию, Германию, Австрию – там и сиеста, а если обед, то обязательно с бокальчиком вина. Ничего плохого в этом нет, если ты не алкоголик и если ты не пьешь водку".

На вопрос журналистки о том, были ли когда-нибудь у Славы проблемы с алкоголем, певица снова утвердительно ответила "Нет!".

"Я сдала генетический анализ, и мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. То есть я могу пить бесконечно", – заявила Слава.

После этого Алена Жигалова поинтересовалась, выходила ли певица пьяной на сцену, раз она себя прекрасно чувствует.

"Перед концертом я немножечко выпиваю, потому что, сколько бы лет я не работала, все равно очень волнуюсь. Я переживаю постоянно, как все это получится, хотя почти 20 лет уже пою. Плюс, алкоголь помогает первую песню хорошо взять, поэтому капельку позволяю", – пояснила исполнительница.

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ШоубизАлкогольПевица Слава (Анастасия Сланевская)Знаменитостизвезды
 
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