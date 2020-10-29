https://ria.ru/20201029/sistema-1582058205.html

Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему

Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему

К началу следующего года в Москве и Московской области появится единая билетная проездная система. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:04

2020-10-29T12:04

2020-10-29T19:53

россия

транспорт

сергей собянин

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

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Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. К началу следующего года в Москве и Московской области появится единая билетная проездная система. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев.В настоящее время жители субъектов пользуются разными картами: "Тройкой" и "Стрелкой". В январе появится единая карта, которая будет действовать в любом общественном транспорте. Также предполагается, что карта будет работать и в других регионах.

https://realty.ria.ru/20200910/transport-1577048954.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транспорт, сергей собянин, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)