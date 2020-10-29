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Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему
Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему
К началу следующего года в Москве и Московской области появится единая билетная проездная система. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:04
2020-10-29T19:53
россия
транспорт
сергей собянин
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
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Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. К началу следующего года в Москве и Московской области появится единая билетная проездная система. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев.В настоящее время жители субъектов пользуются разными картами: "Тройкой" и "Стрелкой". В январе появится единая карта, которая будет действовать в любом общественном транспорте. Также предполагается, что карта будет работать и в других регионах.
https://realty.ria.ru/20200910/transport-1577048954.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, транспорт, сергей собянин, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)

Москва и Подмосковье запустят единую проездную систему

12:04 29.10.2020 (обновлено: 19:53 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. К началу следующего года в Москве и Московской области появится единая билетная проездная система. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев.
В настоящее время жители субъектов пользуются разными картами: "Тройкой" и "Стрелкой". В январе появится единая карта, которая будет действовать в любом общественном транспорте.
Также предполагается, что карта будет работать и в других регионах.
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10 сентября, 16:24
В Москве появятся регулярные маршруты речного транспорта
 
РоссияТранспортСергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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