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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/siluanov-1582082212.html
Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США
Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США
Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:56
2020-10-29T16:52
дональд трамп
джо байден
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия зовет!".Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Двенадцатый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения".
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дональд трамп, джо байден, россия, антон силуанов, втб капитал, сша, экономика

Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США

13:56 29.10.2020 (обновлено: 16:52 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия зовет!".

"Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны быть подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся", — пояснил министр.

Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Двенадцатый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения".
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Дональд ТрампДжо БайденРоссияАнтон СилуановВТБ КапиталСШАЭкономика
 
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