https://ria.ru/20201029/siluanov-1582082212.html

Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США

Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США

Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:56

2020-10-29T13:56

2020-10-29T16:52

дональд трамп

джо байден

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

антон силуанов

втб капитал

сша

экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия зовет!".Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Двенадцатый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения".

https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, россия, антон силуанов, втб капитал, сша, экономика