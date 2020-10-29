Силуанов призвал "готовиться ко всему" после выборов в США
13:56 29.10.2020 (обновлено: 16:52 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБК в кулуарах форума "Россия зовет!".
"Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны быть подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся", — пояснил министр.
Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Двенадцатый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения".
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