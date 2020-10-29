https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html

Путин пошутил про запрашивающие личные данные беговые дорожки

Путин пошутил про запрашивающие личные данные беговые дорожки

Президент РФ Владимир Путин при обсуждении возможностей беговых дорожек, которые теперь запрашивают личные данные пользователя, заявил, что занимается... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:49

2020-10-29T15:49

2020-10-29T15:49

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

втб

андрей костин (банкир)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при обсуждении возможностей беговых дорожек, которые теперь запрашивают личные данные пользователя, заявил, что занимается регулярно, но "привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы".Он в четверг принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет!" Глава ВТБ Андрей Костин, который выступил модератором дискуссии, во время обсуждения темы защиты персональных данных рассказал связанную с этим историю из своей жизни. Глава банка отметил, что недавно во время занятий в спортклубе он встал на беговую дорожку, выбрал программу, а тренажер потребовал у него ввести имя и фамилию, дату рождения и адрес электронной почты."Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться. Пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели, - не требовал этого; нажал кнопку - поехал", - продолжил Костин.После обсуждения вопроса о защите персональных данных в частной жизни глава ВТБ в шутку поинтересовался у Путина, спрашивала ли когда-нибудь беговая дорожка имя лично у него."Я занимаюсь регулярно. Я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы", - сказал Путин с улыбкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/putin-1581822937.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, андрей костин (банкир), владимир путин, общество