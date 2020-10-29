Путин пошутил про запрашивающие личные данные беговые дорожки
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при обсуждении возможностей беговых дорожек, которые теперь запрашивают личные данные пользователя, заявил, что занимается регулярно, но "привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы".
Он в четверг принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет!" Глава ВТБ Андрей Костин, который выступил модератором дискуссии, во время обсуждения темы защиты персональных данных рассказал связанную с этим историю из своей жизни. Глава банка отметил, что недавно во время занятий в спортклубе он встал на беговую дорожку, выбрал программу, а тренажер потребовал у него ввести имя и фамилию, дату рождения и адрес электронной почты.
Путин заявил, что привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы. Тем более, беговой дорожки pic.twitter.com/Psu1VGrTps— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 29, 2020
"Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться. Пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели, - не требовал этого; нажал кнопку - поехал", - продолжил Костин.
После обсуждения вопроса о защите персональных данных в частной жизни глава ВТБ в шутку поинтересовался у Путина, спрашивала ли когда-нибудь беговая дорожка имя лично у него.
"Я занимаюсь регулярно. Я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы", - сказал Путин с улыбкой.
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