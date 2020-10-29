https://ria.ru/20201029/shtraf-1582142894.html

Власти Ленобласти намерены увеличить штрафы за незаконные свалки

Власти Ленобласти намерены увеличить штрафы за незаконные свалки

Власти Ленинградской области намерены ужесточить наказания за организацию незаконных свалок, в новом документе об обороте отходов в регионе планируется... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:28

2020-10-29T17:28

2020-10-29T17:28

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены ужесточить наказания за организацию незаконных свалок, в новом документе об обороте отходов в регионе планируется прописать увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических и 1,5 миллионов рублей юридических лиц, сообщил на заседании областного правительства глава региона Александр Дрозденко.По его словам, проект областного закона о регулировании оборота отходов, доработанный с учетом замечаний прокуратуры и обращений жителей Ленинградской области, будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании.Документ позволит урегулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля логистики с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Кроме того, в нем будет закреплены штрафы за нарушение требований по перемещению и утилизации мусора. Так, планируется увеличить сумму штрафа для физических лиц до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 1,5 миллионов рублей."Нам не победить серые схемы по утилизации отходов и созданию несанкционированных свалок если мы кратно не увеличим штрафы. Не работает система морального убеждения, не всегда есть полномочия по изъятию техники. Все должны понимать свои зоны ответственности, в том числе и водитель авто, который везет мусор в лес. Мы это делаем не для того чтобы наполнить копилку бюджета, а для повышения ответственности граждан", - отметил губернатор.При одобрении Законодательным собранием основная часть закона вступит в силу с 1 января 2021 года. Часть 2 статьи 6 закона о запрете захоронения отходов без глубокой переработки начнет действовать с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20201029/sotsobekty-1582141878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко