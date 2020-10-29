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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201029/shtraf-1582142894.html
Власти Ленобласти намерены увеличить штрафы за незаконные свалки
Власти Ленобласти намерены увеличить штрафы за незаконные свалки
Власти Ленинградской области намерены ужесточить наказания за организацию незаконных свалок, в новом документе об обороте отходов в регионе планируется... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:28
2020-10-29T17:28
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены ужесточить наказания за организацию незаконных свалок, в новом документе об обороте отходов в регионе планируется прописать увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических и 1,5 миллионов рублей юридических лиц, сообщил на заседании областного правительства глава региона Александр Дрозденко.По его словам, проект областного закона о регулировании оборота отходов, доработанный с учетом замечаний прокуратуры и обращений жителей Ленинградской области, будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании.Документ позволит урегулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля логистики с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Кроме того, в нем будет закреплены штрафы за нарушение требований по перемещению и утилизации мусора. Так, планируется увеличить сумму штрафа для физических лиц до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 1,5 миллионов рублей."Нам не победить серые схемы по утилизации отходов и созданию несанкционированных свалок если мы кратно не увеличим штрафы. Не работает система морального убеждения, не всегда есть полномочия по изъятию техники. Все должны понимать свои зоны ответственности, в том числе и водитель авто, который везет мусор в лес. Мы это делаем не для того чтобы наполнить копилку бюджета, а для повышения ответственности граждан", - отметил губернатор.При одобрении Законодательным собранием основная часть закона вступит в силу с 1 января 2021 года. Часть 2 статьи 6 закона о запрете захоронения отходов без глубокой переработки начнет действовать с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20201029/sotsobekty-1582141878.html
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александр дрозденко

Власти Ленобласти намерены увеличить штрафы за незаконные свалки

17:28 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены ужесточить наказания за организацию незаконных свалок, в новом документе об обороте отходов в регионе планируется прописать увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических и 1,5 миллионов рублей юридических лиц, сообщил на заседании областного правительства глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, проект областного закона о регулировании оборота отходов, доработанный с учетом замечаний прокуратуры и обращений жителей Ленинградской области, будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Документ позволит урегулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля логистики с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Кроме того, в нем будет закреплены штрафы за нарушение требований по перемещению и утилизации мусора. Так, планируется увеличить сумму штрафа для физических лиц до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 1,5 миллионов рублей.
"Нам не победить серые схемы по утилизации отходов и созданию несанкционированных свалок если мы кратно не увеличим штрафы. Не работает система морального убеждения, не всегда есть полномочия по изъятию техники. Все должны понимать свои зоны ответственности, в том числе и водитель авто, который везет мусор в лес. Мы это делаем не для того чтобы наполнить копилку бюджета, а для повышения ответственности граждан", - отметил губернатор.
При одобрении Законодательным собранием основная часть закона вступит в силу с 1 января 2021 года. Часть 2 статьи 6 закона о запрете захоронения отходов без глубокой переработки начнет действовать с 1 января 2023 года.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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