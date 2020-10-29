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Во Франции усилят контроль безопасности в школах после теракта в Ницце
Во Франции усилят контроль безопасности в школах после теракта в Ницце
Контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах будет усилен после атаки в Ницце, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:42
2020-10-29T18:05
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах будет усилен после атаки в Ницце, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы защитим все места культа, в частности, церкви, чтобы праздник Святых прошел должным образом", - сказал Макрон, прибывший в Ниццу спустя несколько часов после нападения. Трансляцию вел телеканал BFMTV."Мы защитим также наши школы после школьных каникул", - подчеркнул он.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.В пятницу утром Макрон созывает совет обороны.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frantsiya-1582141083.html
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Во Франции усилят контроль безопасности в школах после теракта в Ницце

17:42 29.10.2020 (обновлено: 18:05 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце
Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах будет усилен после атаки в Ницце, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы защитим все места культа, в частности, церкви, чтобы праздник Святых прошел должным образом", - сказал Макрон, прибывший в Ниццу спустя несколько часов после нападения. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Ницце, где произошло вооруженное нападение у церкви - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
17:20
Кровавый четверг во Франции. Ницца, Авиньон, Лион
"Мы защитим также наши школы после школьных каникул", - подчеркнул он.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
В пятницу утром Макрон созывает совет обороны.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
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Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронФранцияНиццаВ мире
 
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