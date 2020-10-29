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Глава СПЧ призвал найти способ вернуть детей в школы
Глава СПЧ призвал найти способ вернуть детей в школы
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает найти такие форматы обучения детей в период пандемии, чтобы они РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:32
2020-10-29T17:13
распространение нового коронавируса
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает найти такие форматы обучения детей в период пандемии, чтобы они могли по возможности посещать школу, а риски заражения оставались минимальными.Он добавил, что в СПЧ после консультаций с педагогами, с директорами школ предлагают разработать различные форматы обучения, которые позволят в том числе посещать школу очно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий фадеев, общество

Глава СПЧ призвал найти способ вернуть детей в школы

15:32 29.10.2020 (обновлено: 17:13 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает найти такие форматы обучения детей в период пандемии, чтобы они могли по возможности посещать школу, а риски заражения оставались минимальными.

"Значительное число школ опять находится на дистанционке. Система пока работает по принципу "включить — выключить": или все приходят в школу в обычном режиме, или все на удаленке. В Москве чуть более тонкая система: часть детей учится в школе очно, часть детей — на удаленке", — сказал Фадеев в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной вопросам соблюдения прав человека в условиях распространения COVID-19.

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Он добавил, что в СПЧ после консультаций с педагогами, с директорами школ предлагают разработать различные форматы обучения, которые позволят в том числе посещать школу очно.

"Возможно, надо растягивать время работы школ, надо делать так, чтобы, например, лабораторные работы по физике, по химии — приходили ученики в живую делать эти работы. Может быть, не весь класс, а делить класс на отдельные группы. Надо попытаться каким-то образом все-таки присутствие детей в школе восстановить, так чтобы минимизировать риски заражения", — добавил Фадеев

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВалерий ФадеевОбщество
 
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