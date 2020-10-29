https://ria.ru/20201029/shkoly-1582109523.html
Глава СПЧ призвал найти способ вернуть детей в школы
Глава СПЧ призвал найти способ вернуть детей в школы
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает найти такие форматы обучения детей в период пандемии, чтобы они РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:32
2020-10-29T15:32
2020-10-29T17:13
распространение нового коронавируса
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает найти такие форматы обучения детей в период пандемии, чтобы они могли по возможности посещать школу, а риски заражения оставались минимальными.Он добавил, что в СПЧ после консультаций с педагогами, с директорами школ предлагают разработать различные форматы обучения, которые позволят в том числе посещать школу очно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://sn.ria.ru/20201029/krasnoyarskiy-kray-1582036797.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фадеев, общество