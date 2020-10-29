https://ria.ru/20201029/shankhay-1582135940.html

В Шанхае старое здание "перешло на ногах" в другое место

В Шанхае старое здание "перешло на ногах" в другое место

Шанхайские инженеры придумали необычный способ передвинуть старый дом на новое место, сообщает South China Morning Post. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:06

2020-10-29T17:06

2020-10-29T19:15

китай

шанхай

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Шанхайские инженеры придумали необычный способ передвинуть старый дом на новое место, сообщает South China Morning Post. Здание было построено в 1935 году, долгие годы в нем располагалась школа. Недавно власти запланировали отдать землю под новый торговый центр. Старый дом не попал под снос из-за исторической ценности, поэтому его просто решили перенести в другое место. "Переезд зданий" — распространенная практика во всем мире, обычно для этого используют специальные поручни, платформы и рельсы. Однако этот способ не подходил из-за неправильной формы дома. Тогда инженеры создали 198 гидравлических опор — роботизированных "ног". Рабочие приподняли дом, прикрепили "ноги", и он сам "зашагал" на новое место. Благодаря гидравлическим опорам рабочие также смогли повернуть сооружение на 20 градусов. Здание уже стоит на новом месте, в нем планируют открыть новый культурный центр.

https://ria.ru/20191017/1559877282.html

китай

шанхай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, шанхай, в мире