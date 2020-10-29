https://ria.ru/20201029/semya-1582036702.html

России стоит подумать над декларацией о благополучии семьи, считают в РПЦ

России стоит подумать над декларацией о благополучии семьи, считают в РПЦ

России, возможно, стоить присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, заявил председатель синодального... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:19

2020-10-29T10:19

2020-10-29T10:23

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. России, возможно, стоить присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.США на днях стали 32-й страной, подписавшей декларацию, где подчеркиваются равные права мужчин и женщин, а также говорится, что "международного права на аборт не существует".Он привел цитату министра здравоохранения и социальных служб США о том что "некоторые богатые страны и учреждения ООН ошибочно утверждают, что аборт является универсальным правом человека"; по словам министра, это заставляет страны вводить законы об абортах из-за страха потерять глобальное финансирование или положение на международных площадках."Привлечение внимания к подобным проблемам на международном уровне представляется важным и позитивным шагом, учитывая тревожные тенденции сегодняшнего дня. Возможно, нашей стране тоже стоит подумать о присоединении к этой декларации", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Легойда пояснил, что декларация, которую подписали более 30 стран, утверждает, что "никакого международного права на аборт не существует, равно как и каких-либо международных обязательств по финансированию или оказанию содействию искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в документе подчеркивается, что аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи".

https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, здоровье - общество, сша, общество