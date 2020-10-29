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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/semya-1582036702.html
России стоит подумать над декларацией о благополучии семьи, считают в РПЦ
России стоит подумать над декларацией о благополучии семьи, считают в РПЦ
России, возможно, стоить присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, заявил председатель синодального... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:19
2020-10-29T10:23
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
здоровье - общество
сша
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. России, возможно, стоить присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.США на днях стали 32-й страной, подписавшей декларацию, где подчеркиваются равные права мужчин и женщин, а также говорится, что "международного права на аборт не существует".Он привел цитату министра здравоохранения и социальных служб США о том что "некоторые богатые страны и учреждения ООН ошибочно утверждают, что аборт является универсальным правом человека"; по словам министра, это заставляет страны вводить законы об абортах из-за страха потерять глобальное финансирование или положение на международных площадках."Привлечение внимания к подобным проблемам на международном уровне представляется важным и позитивным шагом, учитывая тревожные тенденции сегодняшнего дня. Возможно, нашей стране тоже стоит подумать о присоединении к этой декларации", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Легойда пояснил, что декларация, которую подписали более 30 стран, утверждает, что "никакого международного права на аборт не существует, равно как и каких-либо международных обязательств по финансированию или оказанию содействию искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в документе подчеркивается, что аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи".
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, здоровье - общество, сша, общество

России стоит подумать над декларацией о благополучии семьи, считают в РПЦ

10:19 29.10.2020 (обновлено: 10:23 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФестиваль снежно-ледовой скульптуры "Снеголед" в Мурманской области
Фестиваль снежно-ледовой скульптуры Снеголед в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. России, возможно, стоить присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
США на днях стали 32-й страной, подписавшей декларацию, где подчеркиваются равные права мужчин и женщин, а также говорится, что "международного права на аборт не существует".
Он привел цитату министра здравоохранения и социальных служб США о том что "некоторые богатые страны и учреждения ООН ошибочно утверждают, что аборт является универсальным правом человека"; по словам министра, это заставляет страны вводить законы об абортах из-за страха потерять глобальное финансирование или положение на международных площадках.
"Привлечение внимания к подобным проблемам на международном уровне представляется важным и позитивным шагом, учитывая тревожные тенденции сегодняшнего дня. Возможно, нашей стране тоже стоит подумать о присоединении к этой декларации", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Легойда пояснил, что декларация, которую подписали более 30 стран, утверждает, что "никакого международного права на аборт не существует, равно как и каких-либо международных обязательств по финансированию или оказанию содействию искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в документе подчеркивается, что аборт не следует поощрять как один из методов планирования семьи".
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