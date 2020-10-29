Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%
"По данным на 1 октября, уровень экспорта по сравнению с прошлым годом вырос на 28%. По прогнозам, омский регион должен выйти на 210-215 миллионов долларов США по реализации сельхозпродукции к концу 2020 года", - отмечается в сообщении.
"Только за январь-август 2020 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 125,2 миллиона долларов США (в страны дальнего зарубежья – 62,8 миллиона, в страны СНГ – 62,4 миллиона) и увеличился к соответствующему периоду 2020 года более чем на 24,4 % (в 2019 году экспорт составил 100,6 миллиона)", - продолжили в министерстве.
"Сегодня основная задача, которую перед АПК региона ставит губернатор Александр Бурков, - экспортная составляющая несырьевого направления, цель - переработать продукцию и потом реализовывать как за пределы региона, так и на экспорт. Для этого ведется модернизация мощностей молзаводов, такую работу проводят Любинский молочно-консервный комбинат, компания "Ястро" и другие, ведущие модернизацию переработки молочной продукции. А также перед нами стоит цель - загрузить все мощности по переработке масличных культур", - приводятся слова министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофы.