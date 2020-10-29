https://ria.ru/20201029/selkhozproduktsiya-1582148687.html

Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%

Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%

По данным на начало октября уровень экспорта из Омской области продукции АПК по сравнению с прошлым годом вырос на 28%, сообщили в пресс-службе минсельхоза... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:51

2020-10-29T17:51

2020-10-29T17:51

омская область

россия

александр бурков

омская область

китай

казахстан

экономика

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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. По данным на начало октября уровень экспорта из Омской области продукции АПК по сравнению с прошлым годом вырос на 28%, сообщили в пресс-службе минсельхоза Омской области.Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", Омская область должна достигнуть объема экспорта продукции АПК на уровне 200,4 миллиона долларов.Омскую продукцию экспортируют в 32 страны, в основном, в Китай и Казахстан. За сентябрь на восток из Омской области экспортировано более 25 тысячи тонн зерна, к концу года планируется подойти к объему реализации около 100 тысяч тонн.По словам министра, перед омскими переработчиками стоит задача формирования имиджевых продуктов, по которым область была бы узнаваема в любой торговой сети.

https://ria.ru/20201029/tsentr-1582144795.html

https://ria.ru/20201027/fasad-1581743356.html

https://ria.ru/20201014/avtobusy-1579844371.html

россия

омская область

китай

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бурков, омская область, китай, казахстан, экономика