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Омская область
https://ria.ru/20201029/selkhozproduktsiya-1582148687.html
Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%
Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%
По данным на начало октября уровень экспорта из Омской области продукции АПК по сравнению с прошлым годом вырос на 28%, сообщили в пресс-службе минсельхоза... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:51
2020-10-29T17:51
омская область
россия
александр бурков
омская область
китай
казахстан
экономика
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. По данным на начало октября уровень экспорта из Омской области продукции АПК по сравнению с прошлым годом вырос на 28%, сообщили в пресс-службе минсельхоза Омской области.Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", Омская область должна достигнуть объема экспорта продукции АПК на уровне 200,4 миллиона долларов.Омскую продукцию экспортируют в 32 страны, в основном, в Китай и Казахстан. За сентябрь на восток из Омской области экспортировано более 25 тысячи тонн зерна, к концу года планируется подойти к объему реализации около 100 тысяч тонн.По словам министра, перед омскими переработчиками стоит задача формирования имиджевых продуктов, по которым область была бы узнаваема в любой торговой сети.
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россия, александр бурков, омская область, китай, казахстан, экономика

Уровень экспорта сельхозпродукции из Омской области за год вырос на 28%

17:51 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 29 окт - РИА Новости. По данным на начало октября уровень экспорта из Омской области продукции АПК по сравнению с прошлым годом вырос на 28%, сообщили в пресс-службе минсельхоза Омской области.

"По данным на 1 октября, уровень экспорта по сравнению с прошлым годом вырос на 28%. По прогнозам, омский регион должен выйти на 210-215 миллионов долларов США по реализации сельхозпродукции к концу 2020 года", - отмечается в сообщении.

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Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", Омская область должна достигнуть объема экспорта продукции АПК на уровне 200,4 миллиона долларов.

"Только за январь-август 2020 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 125,2 миллиона долларов США (в страны дальнего зарубежья – 62,8 миллиона, в страны СНГ – 62,4 миллиона) и увеличился к соответствующему периоду 2020 года более чем на 24,4 % (в 2019 году экспорт составил 100,6 миллиона)", - продолжили в министерстве.

Омскую продукцию экспортируют в 32 страны, в основном, в Китай и Казахстан. За сентябрь на восток из Омской области экспортировано более 25 тысячи тонн зерна, к концу года планируется подойти к объему реализации около 100 тысяч тонн.
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"Сегодня основная задача, которую перед АПК региона ставит губернатор Александр Бурков, - экспортная составляющая несырьевого направления, цель - переработать продукцию и потом реализовывать как за пределы региона, так и на экспорт. Для этого ведется модернизация мощностей молзаводов, такую работу проводят Любинский молочно-консервный комбинат, компания "Ястро" и другие, ведущие модернизацию переработки молочной продукции. А также перед нами стоит цель - загрузить все мощности по переработке масличных культур", - приводятся слова министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофы.

По словам министра, перед омскими переработчиками стоит задача формирования имиджевых продуктов, по которым область была бы узнаваема в любой торговой сети.
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