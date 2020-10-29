https://ria.ru/20201029/sber-1582105424.html

На "Сбер" продолжат распространяться правила банковского сектора

На "Сбер" продолжат распространяться правила банковского сектора

На Сбер, который хочет стать экосистемой, все равно распространяются правила банковского сектора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:18

2020-10-29T15:18

2020-10-29T15:38

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

сбер

россия

сбербанк россии

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e68e1cfa4d6ff62c664e8efc1fdd56e.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Сбер, который хочет стать экосистемой, все равно распространяются правила банковского сектора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!"."Сбер, он претендует на то, чтобы быть не просто банком, а целой новой системой, хотя требования к Сберу как к банковскому институту не отменяются. Вот это тоже хочу подчеркнуть и хочу, чтобы клиенты об этом знали - на него в полном объеме распространяются требования как к банку ", - сказал он.

https://ria.ru/20201009/piki-1578959755.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, сбербанк россии, владимир путин, экономика