https://ria.ru/20201029/sber-1582105424.html
На "Сбер" продолжат распространяться правила банковского сектора
На "Сбер" продолжат распространяться правила банковского сектора
На Сбер, который хочет стать экосистемой, все равно распространяются правила банковского сектора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:18
2020-10-29T15:18
2020-10-29T15:38
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
сбер
россия
сбербанк россии
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Сбер, который хочет стать экосистемой, все равно распространяются правила банковского сектора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!"."Сбер, он претендует на то, чтобы быть не просто банком, а целой новой системой, хотя требования к Сберу как к банковскому институту не отменяются. Вот это тоже хочу подчеркнуть и хочу, чтобы клиенты об этом знали - на него в полном объеме распространяются требования как к банку ", - сказал он.
https://ria.ru/20201009/piki-1578959755.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, россия, сбербанк россии, владимир путин, экономика