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https://ria.ru/20201029/s-400-1582016577.html
В Госдепе заявили о росте риска Турции попасть под санкции из-за С-400
Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:53
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с-400 «триумф»
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турция
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сша
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> возрастает, пишет американский журнал <a href="https://www.nationaldefensemagazine.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Defense</a>.По словам Купера, администрация США "ясно дала понять <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581347058.html
москва
турция
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с-400 «триумф», f-35, москва, турция, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдепе заявили о росте риска Турции попасть под санкции из-за С-400

03:53 29.10.2020 (обновлено: 04:18 29.10.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 возрастает, пишет американский журнал National Defense.
"Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400 … несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или системы влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений (вооружения - ред.)", - цитирует издание Купера.
По словам Купера, администрация США "ясно дала понять Анкаре, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 16:31
Минобороны Турции ответило на критику НАТО из-за покупки С-400
 
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С-400 «Триумф»F-35МоскваТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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