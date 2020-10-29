https://ria.ru/20201029/s-400-1582016577.html

В Госдепе заявили о росте риска Турции попасть под санкции из-за С-400

Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:53

2020-10-29T03:53

2020-10-29T04:18

с-400 «триумф»

f-35

москва

турция

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> возрастает, пишет американский журнал <a href="https://www.nationaldefensemagazine.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Defense</a>.По словам Купера, администрация США "ясно дала понять <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581347058.html

москва

турция

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», f-35, москва, турция, вашингтон (город), сша, в мире