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Распространение нового коронавируса
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РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года
РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года
РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:22
2020-10-29T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ржд
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, экономика

РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года

11:22 29.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоезд компании РЖД
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Режим дистанционной работы в холдинге РЖД продлён до 1 февраля 2021 года. В настоящее время в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в данном режиме работает порядка 110 тысяч сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", - сообщили в компании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РЖДЭкономика
 
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