https://ria.ru/20201029/rzhd-1582048936.html
РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года
РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года
РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:22
2020-10-29T11:22
2020-10-29T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ржд
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, экономика