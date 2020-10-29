https://ria.ru/20201029/rzhd-1582048936.html

РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года

РЖД продлили удаленку для сотрудников до 2021 года

РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:22

2020-10-29T11:22

2020-10-29T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ржд

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД продлили режим дистанционной работы в холдинге до 1 февраля 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, экономика