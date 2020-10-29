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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля в 2020 году
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля в 2020 году
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля в текущем году, понизив его до 71-73 рубля за доллар с предыдущей оценки в 70-71 рубля за доллар, следует из РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:37
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urals
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля в текущем году, понизив его до 71-73 рубля за доллар с предыдущей оценки в 70-71 рубля за доллар, следует из презентации банка.Кредитная организация также немного улучшила ожидания по средней цене нефти марки Urals в 2020 году — до 42 долларов за баррель с 41 доллара за баррель.Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара на 2020 год на уровне 71,2 рубля за доллар. В 2021 году среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.Такая динамика курса прогнозируется при средней цене нефти марки Urals в 2020 году в 41,8 доллара за баррель, 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 и 47,5 доллара за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно.
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urals, сбербанк россии, экономика

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля в 2020 году

17:37 29.10.2020 (обновлено: 20:15 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля в текущем году, понизив его до 71-73 рубля за доллар с предыдущей оценки в 70-71 рубля за доллар, следует из презентации банка.
Кредитная организация также немного улучшила ожидания по средней цене нефти марки Urals в 2020 году — до 42 долларов за баррель с 41 доллара за баррель.
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара на 2020 год на уровне 71,2 рубля за доллар. В 2021 году среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.
Такая динамика курса прогнозируется при средней цене нефти марки Urals в 2020 году в 41,8 доллара за баррель, 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 и 47,5 доллара за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно.
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