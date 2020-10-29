https://ria.ru/20201029/rubl-1582142329.html

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля в 2020 году

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля в 2020 году

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля в текущем году, понизив его до 71-73 рубля за доллар с предыдущей оценки в 70-71 рубля за доллар, следует из РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:37

2020-10-29T17:37

2020-10-29T20:15

urals

сбербанк россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c877a9fa9700bdccbf9d41aafdca04c6.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля в текущем году, понизив его до 71-73 рубля за доллар с предыдущей оценки в 70-71 рубля за доллар, следует из презентации банка.Кредитная организация также немного улучшила ожидания по средней цене нефти марки Urals в 2020 году — до 42 долларов за баррель с 41 доллара за баррель.Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара на 2020 год на уровне 71,2 рубля за доллар. В 2021 году среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.Такая динамика курса прогнозируется при средней цене нефти марки Urals в 2020 году в 41,8 доллара за баррель, 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 и 47,5 доллара за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно.

https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

urals, сбербанк россии, экономика