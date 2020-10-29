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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html
Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля
Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важна, Центральному Банку и правительству удается это сделать. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:18
2020-10-29T16:18
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важна, Центральному Банку и правительству удается это сделать."Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный Банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному Банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля

16:18 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важна, Центральному Банку и правительству удается это сделать.
"Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный Банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному Банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
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