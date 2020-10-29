https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html

Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля

Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важна, Центральному Банку и правительству удается это сделать. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:18

2020-10-29T16:18

2020-10-29T16:18

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1400x0_80_0_0_7dde0d40ea9d5ee0f980d10601df9a0d.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важна, Центральному Банку и правительству удается это сделать."Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный Банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному Банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика