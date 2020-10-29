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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/rubl-1582120830.html
Путин надеется, что России удастся сохранить стабильность рубля
Путин надеется, что России удастся сохранить стабильность рубля
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что, несмотря на возможные колебания доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:12
2020-10-29T16:25
втб капитал
центральный банк рф (цб рф)
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что, несмотря на возможные колебания доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить стабильность рубля."Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебания нашей национальной валюты, и Центральный банк аккуратно принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса. И ЦБ вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих США, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы участников форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html
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втб капитал, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин, сша, экономика

Путин надеется, что России удастся сохранить стабильность рубля

16:12 29.10.2020 (обновлено: 16:25 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что, несмотря на возможные колебания доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить стабильность рубля.
"Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебания нашей национальной валюты, и Центральный банк аккуратно принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса. И ЦБ вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих США, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы участников форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
16:18Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ВТБ КапиталЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВладимир ПутинСШАЭкономика
 
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