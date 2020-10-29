https://ria.ru/20201029/rubl-1582120830.html

Путин надеется, что России удастся сохранить стабильность рубля

Путин надеется, что России удастся сохранить стабильность рубля

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что, несмотря на возможные колебания доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:12

2020-10-29T16:12

2020-10-29T16:25

втб капитал

центральный банк рф (цб рф)

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

сша

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что, несмотря на возможные колебания доллара на мировых рынках на фоне выборов в США, России удастся сохранить стабильность рубля."Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебания нашей национальной валюты, и Центральный банк аккуратно принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса. И ЦБ вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих США, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы участников форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб капитал, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин, сша, экономика