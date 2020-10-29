https://ria.ru/20201029/rsmd-1582125352.html

МИД призвал НАТО внимательно изучить идеи по РСМД

МИД призвал НАТО внимательно изучить идеи по РСМД

Россия призывает НАТО внимательно изучить предложение по ракетам средней и меньшей дальности в Европе и остается открытой к конструктивной работе, заявила в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:27

2020-10-29T16:27

2020-10-29T16:27

россия

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия призывает НАТО внимательно изучить предложение по ракетам средней и меньшей дальности в Европе и остается открытой к конструктивной работе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы надеяться, что в столицах НАТО для начала все-таки задействуют аналитические способности и смогут непредвзято рассмотреть, проанализировать российскую инициативу",- завила Захарова на брифинге.Президент России Владимир Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по ДРСМД не заслуживают доверия.

https://ria.ru/20201028/rsmd-1581875407.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, владимир путин, сша, в мире