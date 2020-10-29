https://ria.ru/20201029/rot-1582189706.html

Установлен основной источник распространения коронавируса

Установлен основной источник распространения коронавируса

Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:45

2020-10-29T22:45

2020-10-29T23:03

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале medRxiv.По данным исследователей, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) является одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения.По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Характерные для "орального заражения" симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту. Сейчас статья должна пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/proyavlenie-1582123848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, открытия - риа наука, сша, наука, в мире