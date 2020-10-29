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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/rot-1582189706.html
Установлен основной источник распространения коронавируса
Установлен основной источник распространения коронавируса
Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:45
2020-10-29T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
открытия - риа наука
сша
наука
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале medRxiv.По данным исследователей, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) является одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения.По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Характерные для "орального заражения" симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту. Сейчас статья должна пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/proyavlenie-1582123848.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, открытия - риа наука, сша, наука, в мире

Установлен основной источник распространения коронавируса

22:45 29.10.2020 (обновлено: 23:03 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале medRxiv.
По данным исследователей, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) является одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения.
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
16:30Распространение нового коронавируса
Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19
По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.
Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Характерные для "орального заражения" симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.
Сейчас статья должна пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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