https://ria.ru/20201029/rocket-lab-1582048803.html
Rocket Lab сообщила о выведении на орбиту десяти спутников
Rocket Lab сообщила о выведении на орбиту десяти спутников
Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила, что при помощи ракеты Electron успешно вывела на орбиту десять спутников. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:22
2020-10-29T11:22
2020-10-29T12:28
космос - риа наука
новая зеландия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила, что при помощи ракеты Electron успешно вывела на орбиту десять спутников.Запуск получил название In Focus. Он был осуществлен в среду в 21:21 по времени UTC (в 00:21 четверга мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.Ракета-носитель Electron успешно вывела десять коммерческих малоразмерных спутников на круговую орбиту высотой 500 километров: спутники SuperDove компании Planet Labs и микроспутник CE-SAT-IIB компании Canon Electronics.Сооснователь и CEO Planet Labs Уилл Маршалл подтвердил информацию об успешном выведении на орбиту своих спутников.Таким образом, с 2017 года Rocket Lab осуществила 15 пусков ракеты Electron со спутниками с космодрома в Новой Зеландии, два из них были аварийными.
https://ria.ru/20200120/1563613506.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, новая зеландия
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила, что при помощи ракеты Electron успешно вывела на орбиту десять спутников.
"Rocket Lab, компания, занимающаяся космическими системами и являющаяся мировым лидером в области предназначенного запуска малоразмерных спутников, успешно начала свою 15-ю миссию (по запуску ракеты. — Прим. ред.) Electron и вывела спутники для получения изображений Земли для Planet и клиента Spaceflight Inc. Canon Electronics", — говорится в сообщении компании.
Запуск получил название In Focus. Он был осуществлен в среду в 21:21 по времени UTC (в 00:21 четверга мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии
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Ракета-носитель Electron успешно вывела десять коммерческих малоразмерных спутников на круговую орбиту высотой 500 километров: спутники SuperDove компании Planet Labs и микроспутник CE-SAT-IIB компании Canon Electronics.
Сооснователь и CEO Planet Labs Уилл Маршалл подтвердил информацию об успешном выведении на орбиту своих спутников.
"Запуск успешный! Я рад сообщить, что у нас еще девять (спутников. — Прим. ред.) SuperDove на орбите, со всеми установлен контакт, и (они. — Прим. ред.) работоспособны", — написал он в своем микроблоге в твиттере.
Таким образом, с 2017 года Rocket Lab осуществила 15 пусков ракеты Electron со спутниками с космодрома в Новой Зеландии, два из них были аварийными.