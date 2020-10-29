https://ria.ru/20201029/rocket-lab-1582048803.html

Rocket Lab сообщила о выведении на орбиту десяти спутников

Rocket Lab сообщила о выведении на орбиту десяти спутников

Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила, что при помощи ракеты Electron успешно вывела на орбиту десять спутников. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:22

2020-10-29T11:22

2020-10-29T12:28

космос - риа наука

новая зеландия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила, что при помощи ракеты Electron успешно вывела на орбиту десять спутников.Запуск получил название In Focus. Он был осуществлен в среду в 21:21 по времени UTC (в 00:21 четверга мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.Ракета-носитель Electron успешно вывела десять коммерческих малоразмерных спутников на круговую орбиту высотой 500 километров: спутники SuperDove компании Planet Labs и микроспутник CE-SAT-IIB компании Canon Electronics.Сооснователь и CEO Planet Labs Уилл Маршалл подтвердил информацию об успешном выведении на орбиту своих спутников.Таким образом, с 2017 года Rocket Lab осуществила 15 пусков ракеты Electron со спутниками с космодрома в Новой Зеландии, два из них были аварийными.

https://ria.ru/20200120/1563613506.html

новая зеландия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, новая зеландия