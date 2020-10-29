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https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html
Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:24
2020-10-29T06:24
россия
станислав кузнецов
ак барс (банк)
росбанк
промсвязьбанк
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Зимой зампред правления Сбербанка <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Кузнецов</a> сообщал, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со "специалистом" - мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" – робот", - пояснил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.В "<a href="http://ria.ru/organization_Ak_Bars/" target="_blank" data-auto="true">Ак Барс банке</a>" рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение - как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищённой системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин. "Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", - подтвердил директор департамента информационной безопасности <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Михаил Иванов.Вместе с тем опрошенные банки указали, что подобная схема только зарождается. Так, управляющий директор "<a href="http://ria.ru/organization_Absoljut_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Абсолют банка</a>" Олег Кусеров отметил, что в настоящее время клиенты банка не сталкивались с подобными попытками. Вместе с тем Касимов из МКБ указал, что мошеннические колл-центры активно внедряют новые механизмы, поэтому роботообзвоны в будущем затронут все большее число граждан.Говоря о преимуществах использования такого метода, начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков указал, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента. "Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов озвучить запрашиваемые мошенниками данные, либо выполнить полученные инструкции "по спасению" своих денежных средств", - добавили также в <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанке</a> (ПСБ).
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россия
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россия, станислав кузнецов, ак барс (банк), росбанк, промсвязьбанк, москва, общество

Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян

06:24 29.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Зимой зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.
В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со "специалистом" - мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" – робот", - пояснил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.
В "Ак Барс банке" рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение - как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищённой системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин. "Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", - подтвердил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Вместе с тем опрошенные банки указали, что подобная схема только зарождается. Так, управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров отметил, что в настоящее время клиенты банка не сталкивались с подобными попытками. Вместе с тем Касимов из МКБ указал, что мошеннические колл-центры активно внедряют новые механизмы, поэтому роботообзвоны в будущем затронут все большее число граждан.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 05:09
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Говоря о преимуществах использования такого метода, начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков указал, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента. "Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов озвучить запрашиваемые мошенниками данные, либо выполнить полученные инструкции "по спасению" своих денежных средств", - добавили также в Промсвязьбанке (ПСБ).
 
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РоссияСтанислав КузнецовАк Барс (банк)РосбанкПромсвязьбанкМоскваОбщество
 
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