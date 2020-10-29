https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html

Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян

Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:24

2020-10-29T06:24

2020-10-29T06:24

россия

станислав кузнецов

ак барс (банк)

росбанк

промсвязьбанк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Зимой зампред правления Сбербанка <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Кузнецов</a> сообщал, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со "специалистом" - мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" – робот", - пояснил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.В "<a href="http://ria.ru/organization_Ak_Bars/" target="_blank" data-auto="true">Ак Барс банке</a>" рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение - как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищённой системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин. "Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", - подтвердил директор департамента информационной безопасности <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Михаил Иванов.Вместе с тем опрошенные банки указали, что подобная схема только зарождается. Так, управляющий директор "<a href="http://ria.ru/organization_Absoljut_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Абсолют банка</a>" Олег Кусеров отметил, что в настоящее время клиенты банка не сталкивались с подобными попытками. Вместе с тем Касимов из МКБ указал, что мошеннические колл-центры активно внедряют новые механизмы, поэтому роботообзвоны в будущем затронут все большее число граждан.Говоря о преимуществах использования такого метода, начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков указал, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента. "Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов озвучить запрашиваемые мошенниками данные, либо выполнить полученные инструкции "по спасению" своих денежных средств", - добавили также в <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанке</a> (ПСБ).

https://ria.ru/20201015/moshenniki-1579873759.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, станислав кузнецов, ак барс (банк), росбанк, промсвязьбанк, москва, общество