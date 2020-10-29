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Челябинская область
https://ria.ru/20201029/reysy-1582086885.html
Текслер предложил связать прямыми авиарейсами Челябинск и страны ШОС
Текслер предложил связать прямыми авиарейсами Челябинск и страны ШОС
Власти предлагают связать прямыми авиарейсами Челябинск с городами стран ШОС для развития торговых связей и туризма, в том числе горнолыжного, экологического и... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:13
2020-10-29T14:13
челябинская область
россия
владимир норов
бахтиер хакимов
алексей текслер
шос
челябинск
челябинская область
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Власти предлагают связать прямыми авиарейсами Челябинск с городами стран ШОС для развития торговых связей и туризма, в том числе горнолыжного, экологического и промышленного, сообщил в четверг челябинский губернатор Алексей Текслер.В четверг проходит первый форум глав регионов государств-членов ШОС в формате видеоконференции.По словам Текслера, Южный Урал готов развивать не только экономическое сотрудничество с регионами стран ШОС, привлекая инвестиции, но взаимодействовать в образовательной, научно-производственной, культурной, туристической сферах. Он добавил, что область интересна и с точки зрения туризма, регион обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, леса, горы, пещеры, природные целебные источники, более 3000 озер, развивается медицинский, горнолыжный, экологический и промышленный туризм.По его словам, в настоящее время власти делают упор на повышение инвестиционной привлекательности региона и готовы работать с каждым потенциальным инвестором. Наличие производственных площадок, логистические преимущества, а также значительный образовательный и научно-производственный потенциал делают область инвестиционно-привлекательным регионом, сказал губернатор.Также он отметил, что у области хорошие условия для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, локализация в которых позволит продукции иностранных компаний и отечественным производителям и стать более конкурентоспособной на отечественном и российском рынке.Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на форуме, отметил, что мероприятие проходит в Челябинске – одном из крупных экономических и туристических центров РФ, обладающим значительным индустриальным, сельскохозяйственными и транспортным потенциалом. "В целом хочу отменить, что ШОС за относительно короткий промежуток времени сумела продемонстрировала эффективную модель взаимодействия, и государства намерены наращивать его. В стратегии развития ШОС до 2025 года государства-члены одними из важных направлений взаимодействия определили содействие осуществлению приграничных и межрегиональных проектов создания совместных производств", - сказал он.Также, по его словам, в целях реализации положения стратегии на 19-м заседании совета глав государств в Бишкеке были приняты регламенты и программа развития. Программа направлена на реализацию согласованных мер, так, в торгово-экономическом и инвестиционной сферах определены такие важные направления сотрудничества, как содействие в реализации, развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере товаров и услуг, расширение кооперационных связей между предприятиями агрокомплекса, пояснил он. А также продвижение культурного, информационного, образовательного сотрудничества регионов, сотрудничество между предприятиями туриндустрии, сказал Норов.Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на форуме отметил, что мы присутствуем на очень важном начале работы форума глав регионов государств-членов ШОС. "Эта интересная и перспективная инициатива, родившаяся в недрах Челябинска, была поддержана президентом РФ. Убеждены, что форум станет интересной и перспективной площадкой для развития взаимодействия действия в рамках ШОС во всех направлениях", - сказал он. Также, по его словам, в настоящее время мы "занимаемся серьезными вопросами подготовки совета государств глав-членов ШОС". Встреча лидеров, уточнил он, состоится 10 ноября в формате видеоконференции, на рассмотрение будет вынесен целый пакет решений.
https://ria.ru/20201023/bolnitsa-1581183556.html
https://ria.ru/20201012/chelyabinsk-1579367222.html
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россия, владимир норов, бахтиер хакимов, алексей текслер, шос, челябинск, челябинская область, экономика

Текслер предложил связать прямыми авиарейсами Челябинск и страны ШОС

14:13 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта Челябинск
Здание международного аэропорта Челябинск - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Власти предлагают связать прямыми авиарейсами Челябинск с городами стран ШОС для развития торговых связей и туризма, в том числе горнолыжного, экологического и промышленного, сообщил в четверг челябинский губернатор Алексей Текслер.
В четверг проходит первый форум глав регионов государств-членов ШОС в формате видеоконференции.
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По словам Текслера, Южный Урал готов развивать не только экономическое сотрудничество с регионами стран ШОС, привлекая инвестиции, но взаимодействовать в образовательной, научно-производственной, культурной, туристической сферах. Он добавил, что область интересна и с точки зрения туризма, регион обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, леса, горы, пещеры, природные целебные источники, более 3000 озер, развивается медицинский, горнолыжный, экологический и промышленный туризм.

"Со всеми государствами мы готовы развивать не только торговые связи. В 2020 году в эксплуатацию введен обновленный терминал аэропорта города Челябинска, которому в ближайшее время будет присвоена третья категория ИКАО. Это позволит принимать воздушные суда практически при любых условиях видимости. В этой связи мы предлагаем связать Челябинск с городами стран ШОС прямыми авиарейсами", - сказал губернатор на форуме.

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По его словам, в настоящее время власти делают упор на повышение инвестиционной привлекательности региона и готовы работать с каждым потенциальным инвестором. Наличие производственных площадок, логистические преимущества, а также значительный образовательный и научно-производственный потенциал делают область инвестиционно-привлекательным регионом, сказал губернатор.
Также он отметил, что у области хорошие условия для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, локализация в которых позволит продукции иностранных компаний и отечественным производителям и стать более конкурентоспособной на отечественном и российском рынке.
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на форуме, отметил, что мероприятие проходит в Челябинске – одном из крупных экономических и туристических центров РФ, обладающим значительным индустриальным, сельскохозяйственными и транспортным потенциалом. "В целом хочу отменить, что ШОС за относительно короткий промежуток времени сумела продемонстрировала эффективную модель взаимодействия, и государства намерены наращивать его. В стратегии развития ШОС до 2025 года государства-члены одними из важных направлений взаимодействия определили содействие осуществлению приграничных и межрегиональных проектов создания совместных производств", - сказал он.
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Также, по его словам, в целях реализации положения стратегии на 19-м заседании совета глав государств в Бишкеке были приняты регламенты и программа развития. Программа направлена на реализацию согласованных мер, так, в торгово-экономическом и инвестиционной сферах определены такие важные направления сотрудничества, как содействие в реализации, развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере товаров и услуг, расширение кооперационных связей между предприятиями агрокомплекса, пояснил он. А также продвижение культурного, информационного, образовательного сотрудничества регионов, сотрудничество между предприятиями туриндустрии, сказал Норов.
Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов на форуме отметил, что мы присутствуем на очень важном начале работы форума глав регионов государств-членов ШОС. "Эта интересная и перспективная инициатива, родившаяся в недрах Челябинска, была поддержана президентом РФ. Убеждены, что форум станет интересной и перспективной площадкой для развития взаимодействия действия в рамках ШОС во всех направлениях", - сказал он. Также, по его словам, в настоящее время мы "занимаемся серьезными вопросами подготовки совета государств глав-членов ШОС". Встреча лидеров, уточнил он, состоится 10 ноября в формате видеоконференции, на рассмотрение будет вынесен целый пакет решений.
 
Челябинская областьРоссияВладимир НоровБахтиер ХакимовАлексей ТекслерШОСЧелябинскЧелябинская областьЭкономика
 
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