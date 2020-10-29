https://ria.ru/20201029/remont-1582044735.html

Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области

Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области

Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда",... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:01

2020-10-29T11:01

2020-10-29T11:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", открылся в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на реконструкцию объекта из бюджетов всех уровней было выделено около 19 миллионов рублей. Работы по благоустройству парка велись на площади более одного гектара. Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную арку. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие. На спортивной площадке установлены тренажёры. Для любителей активного отдыха обустроили дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. Поставили игровое оборудование на детской площадке.Артамонов отметил, что парк расчистили от старых зелёных насаждений, провели озеленение. Всего высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников. Также установили новые лавочки, фонари, сцену, реконструировали фонтан, чашу которого украшает конструкция в виде двухмачтового корабля. Вечерами он будет сиять разноцветными светодиодами."Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти. В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к новым местам отдыха", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201029/stroyka-1582041866.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов