Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201029/remont-1582044735.html
Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области
Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области
Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда",... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:01
2020-10-29T11:01
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582043609_0:104:1000:667_1400x0_80_0_0_45debcc7236d546690338b28bc2f6090.jpg
ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", открылся в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на реконструкцию объекта из бюджетов всех уровней было выделено около 19 миллионов рублей. Работы по благоустройству парка велись на площади более одного гектара. Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную арку. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие. На спортивной площадке установлены тренажёры. Для любителей активного отдыха обустроили дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. Поставили игровое оборудование на детской площадке.Артамонов отметил, что парк расчистили от старых зелёных насаждений, провели озеленение. Всего высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников. Также установили новые лавочки, фонари, сцену, реконструировали фонтан, чашу которого украшает конструкция в виде двухмачтового корабля. Вечерами он будет сиять разноцветными светодиодами."Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти. В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к новым местам отдыха", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201029/stroyka-1582041866.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582043609_111:0:1000:667_1400x0_80_0_0_7d09db648ad82d0f00c2f4f2bb429a60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Детский парк отремонтировали и открыли в райцентре Липецкой области

11:01 29.10.2020
 
© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиДетский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", в городе Чаплыгин Липецкой области
Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды национального проекта Жильё и городская среда, в городе Чаплыгин Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Детский парк, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", открылся в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на реконструкцию объекта из бюджетов всех уровней было выделено около 19 миллионов рублей. Работы по благоустройству парка велись на площади более одного гектара. Строители заменили тротуарную плитку, асфальтовое покрытие проездов и дорожек, установили новую входную арку. В спортивно-игровых зонах парка уложили безопасное резиновое покрытие. На спортивной площадке установлены тренажёры. Для любителей активного отдыха обустроили дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. Поставили игровое оборудование на детской площадке.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
10:46Липецкая область
Дом культуры построят в липецком селе
Артамонов отметил, что парк расчистили от старых зелёных насаждений, провели озеленение. Всего высадили около 200 деревьев и декоративных кустарников. Также установили новые лавочки, фонари, сцену, реконструировали фонтан, чашу которого украшает конструкция в виде двухмачтового корабля. Вечерами он будет сиять разноцветными светодиодами.
"Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти. В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к новым местам отдыха", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния