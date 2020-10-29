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"Сбер" стал единственным акционером Rambler Group
"Сбер" стал единственным акционером Rambler Group
Группа "Сбер" довела свою долю в компании Rambler Group до 100 процентов, выкупив 45 процентов у предпринимателя Александра Мамута. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:37
2020-10-29T21:58
сбер
александр мамут
рамблер
бизнес
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа "Сбер" довела свою долю в компании Rambler Group до 100 процентов, выкупив 45 процентов у предпринимателя Александра Мамута. Как сообщили в "Сбере", стороны подписали документы и закрыли сделку. Первый платеж в размере трех миллиардов рублей поступит сразу после закрытия, второй транш определят и выплатят в течение года. Помимо этого, в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", ее полностью консолидируют на балансе Rambler. "Сбер" вошел в капитал Rambler в 2019 году, а в июле 2020-го стал контролирующим акционером с долей в 55 процентов.Rambler Group объединяет медиасервисный холдинг Rambler &amp; Co и мультимедийный сервис Okko. В Rambler &amp; Co входят порталы "Рамблер", "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов. Rambler &amp; Co также включает ряд b2b- и b2c-сервисов, среди которых медийно-сервисная платформа "Афиша", онлайн-сервис по продаже билетов "Рамблер/касса" и другие.
https://ria.ru/20200220/1564996323.html
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сбер, александр мамут, рамблер, бизнес

"Сбер" стал единственным акционером Rambler Group

20:37 29.10.2020 (обновлено: 21:58 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа "Сбер" довела свою долю в компании Rambler Group до 100 процентов, выкупив 45 процентов у предпринимателя Александра Мамута.
Как сообщили в "Сбере", стороны подписали документы и закрыли сделку.
Первый платеж в размере трех миллиардов рублей поступит сразу после закрытия, второй транш определят и выплатят в течение года.
Помимо этого, в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", ее полностью консолидируют на балансе Rambler.
"Сбер" вошел в капитал Rambler в 2019 году, а в июле 2020-го стал контролирующим акционером с долей в 55 процентов.
Rambler Group объединяет медиасервисный холдинг Rambler & Co и мультимедийный сервис Okko. В Rambler & Co входят порталы "Рамблер", "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов. Rambler & Co также включает ряд b2b- и b2c-сервисов, среди которых медийно-сервисная платформа "Афиша", онлайн-сервис по продаже билетов "Рамблер/касса" и другие.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля, 10:32
Rambler и Group-IB выявили новую схему мошенничества
 
СберАлександр МамутРамблерБизнес
 
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