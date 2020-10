https://ria.ru/20201029/rambler-1582178919.html

"Сбер" стал единственным акционером Rambler Group

"Сбер" стал единственным акционером Rambler Group

Группа "Сбер" довела свою долю в компании Rambler Group до 100 процентов, выкупив 45 процентов у предпринимателя Александра Мамута. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:37

2020-10-29T20:37

2020-10-29T21:58

сбер

александр мамут

рамблер

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e68e1cfa4d6ff62c664e8efc1fdd56e.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Группа "Сбер" довела свою долю в компании Rambler Group до 100 процентов, выкупив 45 процентов у предпринимателя Александра Мамута. Как сообщили в "Сбере", стороны подписали документы и закрыли сделку. Первый платеж в размере трех миллиардов рублей поступит сразу после закрытия, второй транш определят и выплатят в течение года. Помимо этого, в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", ее полностью консолидируют на балансе Rambler. "Сбер" вошел в капитал Rambler в 2019 году, а в июле 2020-го стал контролирующим акционером с долей в 55 процентов.Rambler Group объединяет медиасервисный холдинг Rambler & Co и мультимедийный сервис Okko. В Rambler & Co входят порталы "Рамблер", "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов. Rambler & Co также включает ряд b2b- и b2c-сервисов, среди которых медийно-сервисная платформа "Афиша", онлайн-сервис по продаже билетов "Рамблер/касса" и другие.

https://ria.ru/20200220/1564996323.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, александр мамут, рамблер, бизнес