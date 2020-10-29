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МИД назвал планы США по размещению ракет в Европе циничными
МИД назвал планы США по размещению ракет в Европе циничными
Заявления США о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России циничны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:15
2020-10-29T19:26
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
сша
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления США о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России циничны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие намерения Вашингтона создают предпосылки для нового ракетного кризиса.Учитывая те заявления, которые себе позволяют в Вашингтоне, официальный представитель МИД посоветовала политической элите США "сдерживать не Россию, а себя".Захарова подчеркнула, что развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом, и призвала внимательно изучить и конструктивно отреагировать на российскую инициативу. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разрабатывают гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет и разместят "такое же вооружение, при необходимости, в Европе для сдерживания России".Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, сша, в мире

МИД назвал планы США по размещению ракет в Европе циничными

16:15 29.10.2020 (обновлено: 19:26 29.10.2020)
 
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления США о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России циничны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такие намерения Вашингтона создают предпосылки для нового ракетного кризиса.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
05:50
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе

"Слова о размещении американских ракетных вооружений в Европе звучат особенно цинично на фоне заявления президента России, в котором он не только подтвердил приверженность нашей страны мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе, но и предложил странам НАТО, соответственно и США, ряд практических идей по взаимным верификационным мерам для снятия имеющихся в ракетных сферах озабоченностей".

Мария Захарова
Учитывая те заявления, которые себе позволяют в Вашингтоне, официальный представитель МИД посоветовала политической элите США "сдерживать не Россию, а себя".
Захарова подчеркнула, что развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом, и призвала внимательно изучить и конструктивно отреагировать на российскую инициативу.
Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разрабатывают гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет и разместят "такое же вооружение, при необходимости, в Европе для сдерживания России".
Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 21:40
Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаСШАВ мире
 
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