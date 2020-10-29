https://ria.ru/20201029/rakety-1582121686.html

МИД назвал планы США по размещению ракет в Европе циничными

МИД назвал планы США по размещению ракет в Европе циничными

Заявления США о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России циничны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:15

2020-10-29T16:15

2020-10-29T19:26

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления США о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России циничны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие намерения Вашингтона создают предпосылки для нового ракетного кризиса.Учитывая те заявления, которые себе позволяют в Вашингтоне, официальный представитель МИД посоветовала политической элите США "сдерживать не Россию, а себя".Захарова подчеркнула, что развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом, и призвала внимательно изучить и конструктивно отреагировать на российскую инициативу. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США разрабатывают гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет и разместят "такое же вооружение, при необходимости, в Европе для сдерживания России".Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html

https://ria.ru/20201028/rakety-1582000040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, сша, в мире