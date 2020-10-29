https://ria.ru/20201029/rakety-1582120167.html

В МИД оценили реакцию стран НАТО на предложение Путина по РСМД

В МИД оценили реакцию стран НАТО на предложение Путина по РСМД

Страны НАТО слишком поспешно отвергли предложение российского лидера Владимира Путина по ракетам средней и малой дальности (РСМД), Москва характеризует ситуацию РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:11

2020-10-29T16:11

2020-10-29T16:28

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны НАТО слишком поспешно отвергли предложение российского лидера Владимира Путина по ракетам средней и малой дальности (РСМД), Москва характеризует ситуацию в ракетной сфере как кризис, всю полноту ответственности за него несут США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по ДРСМД не заслуживают доверия."Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их",- заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что Москва характеризует сложившуюся в ракетной сфере ситуацию как кризис."И всю полноту ответственности несут за него США и их союзники по НАТО, которые безоговорочно поддерживают Вашингтон",- подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20201028/rsmd-1581875407.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, владимир путин, в мире