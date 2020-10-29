В МИД оценили реакцию стран НАТО на предложение Путина по РСМД
16:11 29.10.2020 (обновлено: 16:28 29.10.2020)
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны НАТО слишком поспешно отвергли предложение российского лидера Владимира Путина по ракетам средней и малой дальности (РСМД), Москва характеризует ситуацию в ракетной сфере как кризис, всю полноту ответственности за него несут США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части страны ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по ДРСМД не заслуживают доверия.
"Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их",- заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что Москва характеризует сложившуюся в ракетной сфере ситуацию как кризис.
"И всю полноту ответственности несут за него США и их союзники по НАТО, которые безоговорочно поддерживают Вашингтон",- подчеркнула дипломат.