https://ria.ru/20201029/radio-1582113062.html

В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату

В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату

В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:43

2020-10-29T15:43

2020-10-29T15:43

риа наука

илон маск

tesla motors

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_0:268:2961:1934_1400x0_80_0_0_f12b6f2707295759d8b4698305d92068.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную плату. Об этом сообщает портал Electrek.Электрические автомобили, которые в Tesla считают устаревшими, получили новое ПО для информационно-развлекательной системы тоже за деньги — 2500 долларов. Оно принесло владельцам электрокаров, например, возможность смотреть видео на YouTube или играть в видеоигры. Тогда же компания Илона Маска заявила, что обновление не совместимо в радиотюнером, который до него исправно работал в машинах.Теперь же в компании пересмотрели вопрос совместимости и предлагают вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов в конце 2020 года. В Tesla объясняют это тем, что большинство водителей электрокаров не слушают привычное радио, а включение его для всех означало бы удорожание основного апгрейда.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesla-1577666646.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, гаджеты, технологии