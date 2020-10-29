В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную плату. Об этом сообщает портал Electrek.
Электрические автомобили, которые в Tesla считают устаревшими, получили новое ПО для информационно-развлекательной системы тоже за деньги — 2500 долларов. Оно принесло владельцам электрокаров, например, возможность смотреть видео на YouTube или играть в видеоигры. Тогда же компания Илона Маска заявила, что обновление не совместимо в радиотюнером, который до него исправно работал в машинах.
23 сентября, 16:37АкцентыИлон Маск сулит дешевые Tesla, но рынок не веритИногда инвесторов не удается впечатлить. "Кошельки", не получая желаемого, уходят. А если речь о публичных компаниях, то они теряют в рыночной стоимости. Вот и Илон Маск разочаровал речью о перспективах Tesla. И, похоже, сильно.
Теперь же в компании пересмотрели вопрос совместимости и предлагают вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов в конце 2020 года. В Tesla объясняют это тем, что большинство водителей электрокаров не слушают привычное радио, а включение его для всех означало бы удорожание основного апгрейда.