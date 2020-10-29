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https://ria.ru/20201029/radio-1582113062.html
В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату
В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату
В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:43
2020-10-29T15:43
риа наука
илон маск
tesla motors
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную плату. Об этом сообщает портал Electrek.Электрические автомобили, которые в Tesla считают устаревшими, получили новое ПО для информационно-развлекательной системы тоже за деньги — 2500 долларов. Оно принесло владельцам электрокаров, например, возможность смотреть видео на YouTube или играть в видеоигры. Тогда же компания Илона Маска заявила, что обновление не совместимо в радиотюнером, который до него исправно работал в машинах.Теперь же в компании пересмотрели вопрос совместимости и предлагают вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов в конце 2020 года. В Tesla объясняют это тем, что большинство водителей электрокаров не слушают привычное радио, а включение его для всех означало бы удорожание основного апгрейда.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesla-1577666646.html
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илон маск, tesla motors, гаджеты, технологии

В электрокарах Маска пропало радио, но Tesla вернет его за доплату

15:43 29.10.2020
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели TESLA "Model X"
Презентация новой модели TESLA Model X - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В электромобили Tesla Model S и Model X, которые лишились FM-радио после обновления программного обеспечения, вернут эту возможность, но за дополнительную плату. Об этом сообщает портал Electrek.
Электрические автомобили, которые в Tesla считают устаревшими, получили новое ПО для информационно-развлекательной системы тоже за деньги — 2500 долларов. Оно принесло владельцам электрокаров, например, возможность смотреть видео на YouTube или играть в видеоигры. Тогда же компания Илона Маска заявила, что обновление не совместимо в радиотюнером, который до него исправно работал в машинах.
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23 сентября, 16:37Акценты
Илон Маск сулит дешевые Tesla, но рынок не веритИногда инвесторов не удается впечатлить. "Кошельки", не получая желаемого, уходят. А если речь о публичных компаниях, то они теряют в рыночной стоимости. Вот и Илон Маск разочаровал речью о перспективах Tesla. И, похоже, сильно.
Теперь же в компании пересмотрели вопрос совместимости и предлагают вернуть доступ к AM и FM-радио всего за 500 долларов в конце 2020 года. В Tesla объясняют это тем, что большинство водителей электрокаров не слушают привычное радио, а включение его для всех означало бы удорожание основного апгрейда.
 
РИА НаукаИлон МаскTesla motorsгаджетыТехнологии
 
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