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РИА Наука
https://ria.ru/20201029/radeon-1582046550.html
Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce
Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce
Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:11
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риа наука
компьютерные технологии
геймеры
технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30.Новые видеокарты от "красных" построены на 7-нанометровом техпроцессе. Это позволило вдвое снизить энергопотребление по сравнению с предшественниками. Более того, в AMD заявляют, что их графические системы экономичнее решений от Nvidia.Карты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT умеют работать с трассировкой лучей. На презентации подчеркнули, что ускорители получили специальный движок обработки лучей, который оптимизирован для расчетов освещения, теней и отражений в реальном времени.Все видеокарты получили по 16 ГБ быстрой памяти GDDR6. Новые RX оптимизированы для гейминга в 4K.Младшая RX 6080 обойдется покупателям в 580 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), средняя RX 6800 XT — 650 долларов (51 000 рублей), за флагманскую RX 6900 XT попросят уже 1000 долларов (79 000 рублей). Российские цены объявят позже. Старт продаж RX 6080 и версии XT запланирован на 18 ноября, а флагман 6900 XT попадет на прилавки 8 декабря.
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компьютерные технологии, геймеры, технологии

Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce

11:11 29.10.2020
 
© AMDRadeon RX 6000
Radeon RX 6000 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30.
Новые видеокарты от "красных" построены на 7-нанометровом техпроцессе. Это позволило вдвое снизить энергопотребление по сравнению с предшественниками. Более того, в AMD заявляют, что их графические системы экономичнее решений от Nvidia.
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8 октября, 22:11РИА Наука
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Карты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT умеют работать с трассировкой лучей. На презентации подчеркнули, что ускорители получили специальный движок обработки лучей, который оптимизирован для расчетов освещения, теней и отражений в реальном времени.
Все видеокарты получили по 16 ГБ быстрой памяти GDDR6. Новые RX оптимизированы для гейминга в 4K.
Младшая RX 6080 обойдется покупателям в 580 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), средняя RX 6800 XT — 650 долларов (51 000 рублей), за флагманскую RX 6900 XT попросят уже 1000 долларов (79 000 рублей). Российские цены объявят позже. Старт продаж RX 6080 и версии XT запланирован на 18 ноября, а флагман 6900 XT попадет на прилавки 8 декабря.
 
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