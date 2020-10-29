https://ria.ru/20201029/radeon-1582046550.html
Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce
Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce
Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:11
2020-10-29T11:11
2020-10-29T11:11
риа наука
компьютерные технологии
геймеры
технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30.Новые видеокарты от "красных" построены на 7-нанометровом техпроцессе. Это позволило вдвое снизить энергопотребление по сравнению с предшественниками. Более того, в AMD заявляют, что их графические системы экономичнее решений от Nvidia.Карты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT умеют работать с трассировкой лучей. На презентации подчеркнули, что ускорители получили специальный движок обработки лучей, который оптимизирован для расчетов освещения, теней и отражений в реальном времени.Все видеокарты получили по 16 ГБ быстрой памяти GDDR6. Новые RX оптимизированы для гейминга в 4K.Младшая RX 6080 обойдется покупателям в 580 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), средняя RX 6800 XT — 650 долларов (51 000 рублей), за флагманскую RX 6900 XT попросят уже 1000 долларов (79 000 рублей). Российские цены объявят позже. Старт продаж RX 6080 и версии XT запланирован на 18 ноября, а флагман 6900 XT попадет на прилавки 8 декабря.
https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компьютерные технологии, геймеры, технологии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Компания AMD представила
линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30.
Новые видеокарты от "красных" построены на 7-нанометровом техпроцессе. Это позволило вдвое снизить энергопотребление по сравнению с предшественниками. Более того, в AMD заявляют, что их графические системы экономичнее решений от Nvidia.
Карты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT умеют работать с трассировкой лучей. На презентации подчеркнули, что ускорители получили специальный движок обработки лучей, который оптимизирован для расчетов освещения, теней и отражений в реальном времени.
Все видеокарты получили по 16 ГБ быстрой памяти GDDR6. Новые RX оптимизированы для гейминга в 4K.
Младшая RX 6080 обойдется покупателям в 580 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), средняя RX 6800 XT — 650 долларов (51 000 рублей), за флагманскую RX 6900 XT попросят уже 1000 долларов (79 000 рублей). Российские цены объявят позже. Старт продаж RX 6080 и версии XT запланирован на 18 ноября, а флагман 6900 XT попадет на прилавки 8 декабря.