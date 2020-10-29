https://ria.ru/20201029/radeon-1582046550.html

Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce

Новые видеокарты Radeon RX 6000 оказались интереснее GeForce

Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:11

2020-10-29T11:11

2020-10-29T11:11

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания AMD представила линейку новых видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2. Графические ускорители предлагают схожие характеристики с GeForce RTX 30.Новые видеокарты от "красных" построены на 7-нанометровом техпроцессе. Это позволило вдвое снизить энергопотребление по сравнению с предшественниками. Более того, в AMD заявляют, что их графические системы экономичнее решений от Nvidia.Карты RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT умеют работать с трассировкой лучей. На презентации подчеркнули, что ускорители получили специальный движок обработки лучей, который оптимизирован для расчетов освещения, теней и отражений в реальном времени.Все видеокарты получили по 16 ГБ быстрой памяти GDDR6. Новые RX оптимизированы для гейминга в 4K.Младшая RX 6080 обойдется покупателям в 580 долларов (41 000 рублей по текущему курсу), средняя RX 6800 XT — 650 долларов (51 000 рублей), за флагманскую RX 6900 XT попросят уже 1000 долларов (79 000 рублей). Российские цены объявят позже. Старт продаж RX 6080 и версии XT запланирован на 18 ноября, а флагман 6900 XT попадет на прилавки 8 декабря.

https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, геймеры, технологии