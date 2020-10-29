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https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:55
2020-10-29T18:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
superjob
эльдар рязанов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена". В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.
https://ria.ru/20201016/kinobossy-1579964277.html
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кино и сериалы, новости культуры, superjob, эльдар рязанов

Опрос определил любимые фильмы россиян о работе

18:55 29.10.2020
 
© РИА Новости / Мосфильм (1977) / Перейти в фотобанкАлиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме "Служебный роман"
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме Служебный роман - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Мосфильм (1977)
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.
На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".
Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена".
В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыSuperjobЭльдар Рязанов
 
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