https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:55
2020-10-29T18:55
2020-10-29T18:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
superjob
эльдар рязанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103502/30/1035023093_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_8757333e21b1958db8373556e6c49e6b.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена". В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.
https://ria.ru/20201016/kinobossy-1579964277.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/103502/30/1035023093_356:0:3000:1983_1400x0_80_0_0_13ee24d07741498fddf3df6ac10a2bab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, superjob, эльдар рязанов
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. Любимым фильмом россиян о работе оказался
"Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.
На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".
Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена".
В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.