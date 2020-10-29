https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html

Опрос определил любимые фильмы россиян о работе

Опрос определил любимые фильмы россиян о работе

Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:55

2020-10-29T18:55

2020-10-29T18:55

культура

кино и сериалы

новости культуры

superjob

эльдар рязанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103502/30/1035023093_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_8757333e21b1958db8373556e6c49e6b.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Любимым фильмом россиян о работе оказался "Служебный роман" Эльдара Рязанова, выяснилось по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Его назвали семь процентов от общего числа респондентов.На втором и третьем местах — "Дьявол носит Prada" (6%) и "Волк с Уолл-Стрит" (5%). "Москва слезам не верит" и "Стажер" назвали 4% участников опроса, "В погоне за счастьем" — 3%. По 1% набрали ленты: "1+1", "Адвокат дьявола", "Афоня", "Высота", "Области тьмы", "Курьер", "Карьера Димы Горина", "Девчата", "Дальнобойщики", "Весна на Заречной улице", "Основатель" и "Перевозчик".Также россияне вспомнили такие фильмы о карьере, как "Кадры", "Как закалялась сталь", "Красотка", "Начни сначала", "Офицеры", "Приключения Шурика", "Скорая помощь", "Блондинка в законе", "99 франков", "Бармен", "Бойлерная", "Большая перемена". В открытом опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан из всех округов страны.

https://ria.ru/20201016/kinobossy-1579964277.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, superjob, эльдар рязанов