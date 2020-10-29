https://ria.ru/20201029/putin-vtb-1582101608.html
Коронавирус, ипотека, инвестиции. Путин выступил на форуме "Россия зовет"
Коронавирус, ипотека, инвестиции. Путин выступил на форуме "Россия зовет"
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", основную тему мероприятия обозначили как "Глобальные вызовы,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:27
2020-10-29T16:27
2020-10-29T17:19
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ипотека
инвестиции
втб
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", основную тему мероприятия обозначили как "Глобальные вызовы, собственные решения".В начале своего выступления президент заверил, что на фоне распространения коронавируса власти не планируют вводить общенациональный локдаун, "когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается". О поддержке бизнесаВ создавшихся условиях глава государства предложил на три месяца продлить отсрочки по налогам и взносам компаниям из пострадавших отраслей, из сферы общественного питания и предоставления других услуг. Он пояснил, что не весь бизнес смог восстановить утраченные позиции.О состоянии экономикиВ целом принятые в России меры в связи с коронавирусом президент назвал эффективными и своевременными. Спад в экономике удалось смягчить, но риски сохраняются, добавил глава государства.Он добавил, что, по прогнозам, спад экономики России в этом году будет в пределах четырех процентов, что гораздо ниже, чем в других странах. Глава государства подчеркнул, что через год уже будет "явный рост".Об ипотекеПрезидент сообщил, что в этом году объем выдачи ипотеки станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей. По его словам, этому способствует и программа льготного кредитования под 6,5 процента. При этом он призвал не допустить перекоса и резкого роста цен на жилье, чтобы не утратить эффект от программы льготной ипотеки. Для этого нужно увеличить предложение на рынке, отметил Путин. Об инвестицияхПриоритетом для властей президент назвал стимулирование инвестиционной активности с расчетом на долгосрочный рост экономики. Как подчеркнул глава государства, власти рассчитывают на то, что макроэкономические условия станут хорошим ориентиром для инвесторов. О российской вакцинеГоворя о российской вакцине от коронавируса, Путин отметил, что в первую очередь препаратом обеспечат граждан страны. Президент также не исключил сотрудничества с зарубежными партнерами по российской вакцине. Путин выразил надежду, что массовая вакцинация может начаться до конца года, он подчеркнул, что испытания проходят без сбоев. О приватизацииВ рамках инвестиционного форума президент сообщил, что в 2021 году в России планируется приватизировать 180-186 акционерных обществ с государственным участием и 86 унитарных предприятий. Он также отметил, что еще 1300 хозяйствующих субъектов будут задействованы в приватизации.Путин выразил надежду на участие иностранных партнеров в программе приватизации.Об отношениях с СШАВ ходе дискуссии Путин отметил, что не хотел бы комментировать предстоящие президентские выборы в США, чтобы Россию не обвинили во вмешательстве, но указал, что в работе с администрацией Дональда Трампа есть и плюсы и минусы. Он добавил, что Москва и Вашингтон эффективно работали над стабилизацией энергетических рынков, а Трамп принял в этом активное участие. О БелоруссииГоворя о ситуации в Белоруссии, Путин отметил, что вопрос о проведении новых президентских выборов должен решать только народ этой республики, "мы в эти вопросы не лезем". По его словам, важно, что Лукашенко заявил о возможности внесении изменений в конституцию, это существенный шаг навстречу его политическим оппонентам.Российский лидер считает правильным, если бы все политические силы в Белоруссии включились в процесс урегулирования ситуации. О конфликте в КарабахеЗатронули на форуме и тему Нагорного Карабаха. По словам Путина, в этом конфликте у каждого своя правда, и простых решений нет. Президент напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда "не приняло никаких действенных мер" для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне "взялись за оружие". Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.
https://ria.ru/20201026/kredity-1581638526.html
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582064959.html
https://realty.ria.ru/20201029/ipoteka-1582071120.html
https://ria.ru/20200709/1574119692.html
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html
https://ria.ru/20200921/nalogi-1577541665.html
https://ria.ru/20201029/plany-1582116743.html
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582133199.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин заявил, что тотальный локдаун в России вводиться не будет
На форму ВТБ Капитал "Россия зовет" выступил Владимир Путин
2020-10-29T16:27
true
PT0M43S
Путин: "Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года"
Владимир Путин выступил на форуме ВТБ "Россия зовет"
2020-10-29T16:27
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PT0M45S
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Путин: "Вопросы. интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе"
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОБОЮДНОЙ ОСНОВЕ
2020-10-29T16:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ипотека, инвестиции, втб, владимир путин, экономика
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин
по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ
"Россия зовет!", основную тему мероприятия обозначили как "Глобальные вызовы, собственные решения".
В начале своего выступления президент заверил, что на фоне распространения коронавируса власти не планируют вводить общенациональный локдаун, "когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается".
О поддержке бизнеса
В создавшихся условиях глава государства предложил на три месяца продлить отсрочки по налогам и взносам компаниям из пострадавших отраслей, из сферы общественного питания и предоставления других услуг. Он пояснил, что не весь бизнес смог восстановить утраченные позиции.
"Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей".
О состоянии экономики
В целом принятые в России меры в связи с коронавирусом президент назвал эффективными и своевременными. Спад в экономике удалось смягчить, но риски сохраняются, добавил глава государства.
"Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках. <...> На этой основе прочной будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста".
Он добавил, что, по прогнозам, спад экономики России в этом году будет в пределах четырех процентов, что гораздо ниже, чем в других странах. Глава государства подчеркнул, что через год уже будет "явный рост".
Об ипотеке
Президент сообщил, что в этом году объем выдачи ипотеки станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей. По его словам, этому способствует и программа льготного кредитования под 6,5 процента.
При этом он призвал не допустить перекоса и резкого роста цен на жилье, чтобы не утратить эффект от программы льготной ипотеки. Для этого нужно увеличить предложение на рынке, отметил Путин.
Об инвестициях
Приоритетом для властей президент назвал стимулирование инвестиционной активности с расчетом на долгосрочный рост экономики.
"Сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономики. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Но тем не менее и показатель доверия к рынку экономики в целом. Это серьезный инвестиционный источник, который нужно задействовать для устойчивого развития, для реализации инфраструктурных и других проектов в российских компаниях".
Как подчеркнул глава государства, власти рассчитывают на то, что макроэкономические условия станут хорошим ориентиром для инвесторов.
О российской вакцине
Говоря о российской вакцине от коронавируса, Путин отметил, что в первую очередь препаратом обеспечат граждан страны.
"Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и "Вектору" из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со "Спутником V", и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина".
Президент также не исключил сотрудничества с зарубежными партнерами по российской вакцине.
"Мы готовы обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и, что самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эту вакцину или эти вакцины на производственных площадках наших зарубежных партнеров. У них это оборудование есть. И не в ущерб — я хочу это подчеркнуть — вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование".
Путин выразил надежду, что массовая вакцинация может начаться до конца года, он подчеркнул, что испытания проходят без сбоев.
О приватизации
В рамках инвестиционного форума президент сообщил, что в 2021 году в России планируется приватизировать 180-186 акционерных обществ с государственным участием и 86 унитарных предприятий. Он также отметил, что еще 1300 хозяйствующих субъектов будут задействованы в приватизации.
Путин выразил надежду на участие иностранных партнеров в программе приватизации.
"Нет каких-то ограничений в соответствии с законодательством, с законом, действующим в России, и для иностранных инвесторов. В некоторых проектах, которые носят общенациональный характер, нужно разрешение соответствующей правительственной комиссии, но запретов нет. <...> И я очень рассчитываю на то, что наши партнеры это оценят и мы будем совместно работать, в том числе и в рамках приватизационного процесса".
Об отношениях с США
В ходе дискуссии Путин отметил, что не хотел бы комментировать предстоящие президентские выборы в США, чтобы Россию не обвинили во вмешательстве, но указал, что в работе с администрацией Дональда Трампа есть и плюсы и минусы.
"Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России, наших юридических лиц и экономических операторов. Сорок шесть раз, такого еще никогда не было! Но в то же время на 30 процентов за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения".
Он добавил, что Москва и Вашингтон эффективно работали над стабилизацией энергетических рынков, а Трамп принял в этом активное участие.
О Белоруссии
Говоря о ситуации в Белоруссии, Путин отметил, что вопрос о проведении новых президентских выборов должен решать только народ этой республики, "мы в эти вопросы не лезем".
По его словам, важно, что Лукашенко заявил о возможности внесении изменений в конституцию, это существенный шаг навстречу его политическим оппонентам.
Российский лидер считает правильным, если бы все политические силы в Белоруссии включились в процесс урегулирования ситуации.
О конфликте в Карабахе
Затронули на форуме и тему Нагорного Карабаха. По словам Путина, в этом конфликте у каждого своя правда, и простых решений нет.
Президент напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда "не приняло никаких действенных мер" для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне "взялись за оружие". Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.
"Азербайджан говорит о том, что эти семь районов — они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете — у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан".