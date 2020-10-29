https://ria.ru/20201029/putin-vtb-1582101608.html

Коронавирус, ипотека, инвестиции. Путин выступил на форуме "Россия зовет"

Коронавирус, ипотека, инвестиции. Путин выступил на форуме "Россия зовет"

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", основную тему мероприятия обозначили как "Глобальные вызовы,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:27

2020-10-29T16:27

2020-10-29T17:19

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ипотека

инвестиции

втб

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", основную тему мероприятия обозначили как "Глобальные вызовы, собственные решения".В начале своего выступления президент заверил, что на фоне распространения коронавируса власти не планируют вводить общенациональный локдаун, "когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается". О поддержке бизнесаВ создавшихся условиях глава государства предложил на три месяца продлить отсрочки по налогам и взносам компаниям из пострадавших отраслей, из сферы общественного питания и предоставления других услуг. Он пояснил, что не весь бизнес смог восстановить утраченные позиции.О состоянии экономикиВ целом принятые в России меры в связи с коронавирусом президент назвал эффективными и своевременными. Спад в экономике удалось смягчить, но риски сохраняются, добавил глава государства.Он добавил, что, по прогнозам, спад экономики России в этом году будет в пределах четырех процентов, что гораздо ниже, чем в других странах. Глава государства подчеркнул, что через год уже будет "явный рост".Об ипотекеПрезидент сообщил, что в этом году объем выдачи ипотеки станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей. По его словам, этому способствует и программа льготного кредитования под 6,5 процента. При этом он призвал не допустить перекоса и резкого роста цен на жилье, чтобы не утратить эффект от программы льготной ипотеки. Для этого нужно увеличить предложение на рынке, отметил Путин. Об инвестицияхПриоритетом для властей президент назвал стимулирование инвестиционной активности с расчетом на долгосрочный рост экономики. Как подчеркнул глава государства, власти рассчитывают на то, что макроэкономические условия станут хорошим ориентиром для инвесторов. О российской вакцинеГоворя о российской вакцине от коронавируса, Путин отметил, что в первую очередь препаратом обеспечат граждан страны. Президент также не исключил сотрудничества с зарубежными партнерами по российской вакцине. Путин выразил надежду, что массовая вакцинация может начаться до конца года, он подчеркнул, что испытания проходят без сбоев. О приватизацииВ рамках инвестиционного форума президент сообщил, что в 2021 году в России планируется приватизировать 180-186 акционерных обществ с государственным участием и 86 унитарных предприятий. Он также отметил, что еще 1300 хозяйствующих субъектов будут задействованы в приватизации.Путин выразил надежду на участие иностранных партнеров в программе приватизации.Об отношениях с СШАВ ходе дискуссии Путин отметил, что не хотел бы комментировать предстоящие президентские выборы в США, чтобы Россию не обвинили во вмешательстве, но указал, что в работе с администрацией Дональда Трампа есть и плюсы и минусы. Он добавил, что Москва и Вашингтон эффективно работали над стабилизацией энергетических рынков, а Трамп принял в этом активное участие. О БелоруссииГоворя о ситуации в Белоруссии, Путин отметил, что вопрос о проведении новых президентских выборов должен решать только народ этой республики, "мы в эти вопросы не лезем". По его словам, важно, что Лукашенко заявил о возможности внесении изменений в конституцию, это существенный шаг навстречу его политическим оппонентам.Российский лидер считает правильным, если бы все политические силы в Белоруссии включились в процесс урегулирования ситуации. О конфликте в КарабахеЗатронули на форуме и тему Нагорного Карабаха. По словам Путина, в этом конфликте у каждого своя правда, и простых решений нет. Президент напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда "не приняло никаких действенных мер" для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне "взялись за оружие". Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.

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https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582064959.html

https://realty.ria.ru/20201029/ipoteka-1582071120.html

https://ria.ru/20200709/1574119692.html

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581792032.html

https://ria.ru/20200921/nalogi-1577541665.html

https://ria.ru/20201029/plany-1582116743.html

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582133199.html

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Путин заявил, что тотальный локдаун в России вводиться не будет На форму ВТБ Капитал "Россия зовет" выступил Владимир Путин 2020-10-29T16:27 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ипотека, инвестиции, втб, владимир путин, экономика