Путин оценил работу "Интер РАО"

"Генерация и сбыт, а именно ею занимается "Интер РАО", здесь никакой необходимости я лично не вижу в каких-то серьезных изменениях. Компания работает эффективно и демонстрирует хорошие показатели. Я знаю, что у них есть план развития своего бизнеса, она занимается не только генерацией и сбытом электроэнергии внутри страны, но достаточно активно работает на внешних рынках", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как президент видит развитие консолидации энергосектора и роль "Интер РАО".