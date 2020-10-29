Путин оценил работу "Интер РАО"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Интер РАО" работает эффективно, демонстрирует хорошие показатели, и у компании есть планы развития, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
"Генерация и сбыт, а именно ею занимается "Интер РАО", здесь никакой необходимости я лично не вижу в каких-то серьезных изменениях. Компания работает эффективно и демонстрирует хорошие показатели. Я знаю, что у них есть план развития своего бизнеса, она занимается не только генерацией и сбытом электроэнергии внутри страны, но достаточно активно работает на внешних рынках", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как президент видит развитие консолидации энергосектора и роль "Интер РАО".
Группа "Интер РАО" – диверсифицированный холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность генерирующих активов компании составляет 31 ГВт. Акционеры - государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении - 34,24%.