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Путин оценил работу "Интер РАО"
Путин оценил работу "Интер РАО"
"Интер РАО" работает эффективно, демонстрирует хорошие показатели, и у компании есть планы развития, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:01
2020-10-29T16:01
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Интер РАО" работает эффективно, демонстрирует хорошие показатели, и у компании есть планы развития, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".Группа "Интер РАО" – диверсифицированный холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность генерирующих активов компании составляет 31 ГВт. Акционеры - государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении - 34,24%.
https://ria.ru/20201029/energetika-1582111361.html
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россия, владимир путин, экономика

Путин оценил работу "Интер РАО"

16:01 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Интер РАО" работает эффективно, демонстрирует хорошие показатели, и у компании есть планы развития, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".

"Генерация и сбыт, а именно ею занимается "Интер РАО", здесь никакой необходимости я лично не вижу в каких-то серьезных изменениях. Компания работает эффективно и демонстрирует хорошие показатели. Я знаю, что у них есть план развития своего бизнеса, она занимается не только генерацией и сбытом электроэнергии внутри страны, но достаточно активно работает на внешних рынках", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как президент видит развитие консолидации энергосектора и роль "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность генерирующих активов компании составляет 31 ГВт. Акционеры - государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении - 34,24%.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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