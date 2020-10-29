Путин назвал меры по COVID-19 в российских городах оправданными
14:01 29.10.2020 (обновлено: 14:17 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В городах и муниципальных образованиях оправданы меры по COVID-19, которые максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций", - сказал он в ходе выступления на форуме "Россия зовет!".
"В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф