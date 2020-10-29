https://ria.ru/20201029/putin-1582083798.html

Путин назвал меры по COVID-19 в российских городах оправданными

Путин назвал меры по COVID-19 в российских городах оправданными

В городах и муниципальных образованиях оправданы меры по COVID-19, которые максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса, заявил президент... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:01

2020-10-29T14:01

2020-10-29T14:17

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В городах и муниципальных образованиях оправданы меры по COVID-19, которые максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика