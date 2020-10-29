https://ria.ru/20201029/putin-1582044372.html
Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет". Трансляция
Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет". Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". Мероприятие проходит ежегодно с 2009-го. В этот раз — в онлайн-формате... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:00
2020-10-29T12:00
2020-10-29T14:30
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус covid-19
втб
владимир путин
экономика
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Президент России Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". Мероприятие проходит ежегодно с 2009-го. В этот раз — в онлайн-формате из-за пандемии.Основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения". Спикерами и гостями форума станут около миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Выступление Владимира Путина на форуме ВТБ
LIVE: Выступление Владимира Путина на форуме ВТБ
2020-10-29T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус covid-19, втб, владимир путин, экономика