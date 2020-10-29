https://ria.ru/20201029/putin-1582044372.html

Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет". Трансляция

Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет". Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". Мероприятие проходит ежегодно с 2009-го. В этот раз — в онлайн-формате... РИА Новости, 29.10.2020

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инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус covid-19

втб

владимир путин

экономика

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Президент России Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". Мероприятие проходит ежегодно с 2009-го. В этот раз — в онлайн-формате из-за пандемии.Основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения". Спикерами и гостями форума станут около миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, коронавирус covid-19, втб, владимир путин, экономика