https://ria.ru/20201029/protesty-1582186418.html

Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США

Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США

Зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов на фоне протестов в Филадельфии призвал ОБСЕ держать на контроле ситуацию с нарушением прав человека в США. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:58

2020-10-29T21:58

2020-10-29T21:58

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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов на фоне протестов в Филадельфии призвал ОБСЕ держать на контроле ситуацию с нарушением прав человека в США.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования."Вспыхивающие по всей стране протесты служат наглядным подтверждением того, что власти США не способны, а может, и не стремятся справиться с глубинными причинами нынешних событий. Речь идет о системном расизме и полицейском произволе, на которые десятилетиями указывали американские и зарубежные правозащитники, а также профильные международные организации, включая ОБСЕ и ООН", - сказал Жеглов на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, в РФ неоднократно указывали на тревожные сюжеты, связанные с хроническим полицейским насилием и системным расизмом в этой стране, в том числе в текущем году, но складывается ощущение, что проблемы не просто не решаются американскими властями, а лишь усугубляются."Мы вновь призываем власти Соединенных Штатов неукоснительно соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ и обеспечивать права и свободы всех граждан в полной мере, вне зависимости от их расовой принадлежности. Исходим из того, что все инциденты будут добросовестно расследованы, а виновные – привлечены к ответственности. Призываем профильные структуры ОБСЕ продолжать держать ситуацию на контроле и докладывать государствам-участникам о предпринимаемых мерах", - заключил зампостпреда.

https://ria.ru/20200724/1574814929.html

https://ria.ru/20200718/1574434862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, филадельфия, сша, в мире