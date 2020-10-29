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Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США
Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США
Зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов на фоне протестов в Филадельфии призвал ОБСЕ держать на контроле ситуацию с нарушением прав человека в США. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:58
2020-10-29T21:58
россия
обсе
филадельфия
сша
в мире
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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов на фоне протестов в Филадельфии призвал ОБСЕ держать на контроле ситуацию с нарушением прав человека в США.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования."Вспыхивающие по всей стране протесты служат наглядным подтверждением того, что власти США не способны, а может, и не стремятся справиться с глубинными причинами нынешних событий. Речь идет о системном расизме и полицейском произволе, на которые десятилетиями указывали американские и зарубежные правозащитники, а также профильные международные организации, включая ОБСЕ и ООН", - сказал Жеглов на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, в РФ неоднократно указывали на тревожные сюжеты, связанные с хроническим полицейским насилием и системным расизмом в этой стране, в том числе в текущем году, но складывается ощущение, что проблемы не просто не решаются американскими властями, а лишь усугубляются."Мы вновь призываем власти Соединенных Штатов неукоснительно соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ и обеспечивать права и свободы всех граждан в полной мере, вне зависимости от их расовой принадлежности. Исходим из того, что все инциденты будут добросовестно расследованы, а виновные – привлечены к ответственности. Призываем профильные структуры ОБСЕ продолжать держать ситуацию на контроле и докладывать государствам-участникам о предпринимаемых мерах", - заключил зампостпреда.
https://ria.ru/20200724/1574814929.html
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россия, обсе, филадельфия, сша, в мире

Россия призвала ОБСЕ проконтролировать ситуацию с правами человека в США

21:58 29.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста в Филадельфии
Сотрудники полиции во время акции протеста в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов на фоне протестов в Филадельфии призвал ОБСЕ держать на контроле ситуацию с нарушением прав человека в США.
Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.
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Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
"Вспыхивающие по всей стране протесты служат наглядным подтверждением того, что власти США не способны, а может, и не стремятся справиться с глубинными причинами нынешних событий. Речь идет о системном расизме и полицейском произволе, на которые десятилетиями указывали американские и зарубежные правозащитники, а также профильные международные организации, включая ОБСЕ и ООН", - сказал Жеглов на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, в РФ неоднократно указывали на тревожные сюжеты, связанные с хроническим полицейским насилием и системным расизмом в этой стране, в том числе в текущем году, но складывается ощущение, что проблемы не просто не решаются американскими властями, а лишь усугубляются.
"Мы вновь призываем власти Соединенных Штатов неукоснительно соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ и обеспечивать права и свободы всех граждан в полной мере, вне зависимости от их расовой принадлежности. Исходим из того, что все инциденты будут добросовестно расследованы, а виновные – привлечены к ответственности. Призываем профильные структуры ОБСЕ продолжать держать ситуацию на контроле и докладывать государствам-участникам о предпринимаемых мерах", - заключил зампостпреда.
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