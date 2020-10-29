https://ria.ru/20201029/protest-1582153051.html

В Белоруссии нашли бросивших коктейль Молотова в милицейскую машину

В Белоруссии нашли бросивших коктейль Молотова в милицейскую машину

Сотрудники уголовного розыска Брестской области установили личности двоих несовершеннолетних, которые в августе бросили в милицейскую машину коктейль Молотова,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:06

2020-10-29T18:06

2020-10-29T18:06

протесты в белоруссии

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Брестской области установили личности двоих несовершеннолетних, которые в августе бросили в милицейскую машину коктейль Молотова, сообщает на своем сайте МВД Белоруссии.Преступление было совершено вечером 11 августа. В городе Жабинке сотрудники милиции охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной газели полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Снаряд разбился рядом с машиной и причинил ей ущерб, однако никто не пострадал."Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль. Парень пояснил, что таким образом хотел отвлечь правоохранителей от службы", - говорится в сообщении.Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего подростка и возбудили уголовные дела по факту насилия в отношении сотрудников МВД и незаконных действий с взрывчатыми веществами.Фигурант ранее не судим и не привлекался к административной ответственности, уточнили в МВД."Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина", - сказано в сообщении белорусского ведомства.

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, брестская область, белоруссия, в мире