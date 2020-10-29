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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/protest-1582153051.html
В Белоруссии нашли бросивших коктейль Молотова в милицейскую машину
В Белоруссии нашли бросивших коктейль Молотова в милицейскую машину
Сотрудники уголовного розыска Брестской области установили личности двоих несовершеннолетних, которые в августе бросили в милицейскую машину коктейль Молотова,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:06
2020-10-29T18:06
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
брестская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Брестской области установили личности двоих несовершеннолетних, которые в августе бросили в милицейскую машину коктейль Молотова, сообщает на своем сайте МВД Белоруссии.Преступление было совершено вечером 11 августа. В городе Жабинке сотрудники милиции охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной газели полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Снаряд разбился рядом с машиной и причинил ей ущерб, однако никто не пострадал."Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль. Парень пояснил, что таким образом хотел отвлечь правоохранителей от службы", - говорится в сообщении.Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего подростка и возбудили уголовные дела по факту насилия в отношении сотрудников МВД и незаконных действий с взрывчатыми веществами.Фигурант ранее не судим и не привлекался к административной ответственности, уточнили в МВД."Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина", - сказано в сообщении белорусского ведомства.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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мвд белоруссии, брестская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии нашли бросивших коктейль Молотова в милицейскую машину

18:06 29.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции во время акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Сотрудники милиции во время акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Брестской области установили личности двоих несовершеннолетних, которые в августе бросили в милицейскую машину коктейль Молотова, сообщает на своем сайте МВД Белоруссии.
Преступление было совершено вечером 11 августа. В городе Жабинке сотрудники милиции охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной газели полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Снаряд разбился рядом с машиной и причинил ей ущерб, однако никто не пострадал.
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"Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль. Парень пояснил, что таким образом хотел отвлечь правоохранителей от службы", - говорится в сообщении.
Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего подростка и возбудили уголовные дела по факту насилия в отношении сотрудников МВД и незаконных действий с взрывчатыми веществами.
Фигурант ранее не судим и не привлекался к административной ответственности, уточнили в МВД.
"Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина", - сказано в сообщении белорусского ведомства.
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