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В Москве не планируют вводить пропускной режим
В Москве не планируют вводить пропускной режим
Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и столичного правительства. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:14
2020-10-29T12:24
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и столичного правительства.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений, введенных в городе на фоне роста заболеваемости. До 29 ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также режим удаленной работы для не менее чем 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций. Продолжит работу система регистрации на входе в развлекательные заведения. Школьники с шестого по одиннадцатый класс как минимум еще неделю (со 2 по 8 ноября) будут учиться удаленно. При этом Собянин подчеркнул, что действующих мер достаточно, вводить новые необходимости нет, но и ослаблять их преждевременно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве не планируют вводить пропускной режим

11:14 29.10.2020 (обновлено: 12:24 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПроверка на въезде в Москву
Проверка на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и столичного правительства.

"Сейчас делать этого не планируется", — говорится в ответе на соответствующий вопрос.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений, введенных в городе на фоне роста заболеваемости. До 29 ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также режим удаленной работы для не менее чем 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций. Продолжит работу система регистрации на входе в развлекательные заведения. Школьники с шестого по одиннадцатый класс как минимум еще неделю (со 2 по 8 ноября) будут учиться удаленно.
При этом Собянин подчеркнул, что действующих мер достаточно, вводить новые необходимости нет, но и ослаблять их преждевременно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
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