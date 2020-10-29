https://ria.ru/20201029/propusk-1582047418.html

В Москве не планируют вводить пропускной режим

В Москве не планируют вводить пропускной режим

Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и столичного правительства. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:14

2020-10-29T11:14

2020-10-29T12:24

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим, сообщается на сайте мэра и столичного правительства.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений, введенных в городе на фоне роста заболеваемости. До 29 ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также режим удаленной работы для не менее чем 30 процентов сотрудников столичных предприятий и организаций. Продолжит работу система регистрации на входе в развлекательные заведения. Школьники с шестого по одиннадцатый класс как минимум еще неделю (со 2 по 8 ноября) будут учиться удаленно. При этом Собянин подчеркнул, что действующих мер достаточно, вводить новые необходимости нет, но и ослаблять их преждевременно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва