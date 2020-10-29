https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html

Ведущий обвинил американские СМИ в "советской цензуре" по делу Байденов

Ведущий обвинил американские СМИ в "советской цензуре" по делу Байденов

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером", что американские СМИ умышленно скрывают подлинную... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:36

2020-10-29T14:36

2020-10-29T19:04

хантер байден

фбр

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером", что американские СМИ умышленно скрывают подлинную информацию о деле Хантера Байдена, а избиратели столкнулись с цензурой "в советском стиле" за несколько дней до выборов.Ранее Карлсон сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере: документы были отправлены из офиса Fox по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было."Какая версия истории у Джо Байдена? У всех есть версия, и мы бы хотели услышать. Но мы не знаем, какая версия у Джо Байдена, потому что никто в обширном медиапространстве США не потребовал от Джо Байдена ответа. Вместо этого журналисты на всех уровнях, и их редакторы, и их издатели открыто сотрудничают с политическим штабом Байдена. Это беспрецедентно, подобного никогда не происходило в американской истории", — отметил ведущий."Последствия этого невозможно представить. Мы знаем, что медиа больше не могут продолжать действовать подобным образом — никто им больше не доверяет. И никто и не должен", — добавил он.Экс-партнер Хантера Байдена Бобулински заявил ранее, что Байден-старший обсуждал с сыном лоббистский бизнес последнего. Бобулински заявил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР доказательства его обвинений. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США Дональда Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, джо байден, сша, в мире