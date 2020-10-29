https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html
Ведущий обвинил американские СМИ в "советской цензуре" по делу Байденов
Ведущий обвинил американские СМИ в "советской цензуре" по делу Байденов
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером", что американские СМИ умышленно скрывают подлинную... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:36
2020-10-29T14:36
2020-10-29T19:04
хантер байден
фбр
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером", что американские СМИ умышленно скрывают подлинную информацию о деле Хантера Байдена, а избиратели столкнулись с цензурой "в советском стиле" за несколько дней до выборов.Ранее Карлсон сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере: документы были отправлены из офиса Fox по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было."Какая версия истории у Джо Байдена? У всех есть версия, и мы бы хотели услышать. Но мы не знаем, какая версия у Джо Байдена, потому что никто в обширном медиапространстве США не потребовал от Джо Байдена ответа. Вместо этого журналисты на всех уровнях, и их редакторы, и их издатели открыто сотрудничают с политическим штабом Байдена. Это беспрецедентно, подобного никогда не происходило в американской истории", — отметил ведущий."Последствия этого невозможно представить. Мы знаем, что медиа больше не могут продолжать действовать подобным образом — никто им больше не доверяет. И никто и не должен", — добавил он.Экс-партнер Хантера Байдена Бобулински заявил ранее, что Байден-старший обсуждал с сыном лоббистский бизнес последнего. Бобулински заявил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР доказательства его обвинений. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США Дональда Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html
https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1400x0_80_0_0_4f9b55c392f05813ebc94997ffdf82f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, фбр, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером", что американские СМИ умышленно скрывают подлинную информацию о деле Хантера Байдена
, а избиратели столкнулись с цензурой "в советском стиле" за несколько дней до выборов.
Ранее Карлсон сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США
от Демократической партии Джо Байдена
Хантере: документы были отправлены из офиса Fox по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.
"Какая версия истории у Джо Байдена? У всех есть версия, и мы бы хотели услышать. Но мы не знаем, какая версия у Джо Байдена, потому что никто в обширном медиапространстве США не потребовал от Джо Байдена ответа. Вместо этого журналисты на всех уровнях, и их редакторы, и их издатели открыто сотрудничают с политическим штабом Байдена. Это беспрецедентно, подобного никогда не происходило в американской истории", — отметил ведущий.
"Сегодня утром большие газеты полностью проигнорировали то, что сказал (экс-партнер Хантера Байдена. — Прим. ред.) Тони Бобулински, как и другие телевизионные сети. Ни слова не появилось про Бобулински на CNN или где-либо еще. Newsweek решили написать про это, однако каким-то образом пришли к выводу, что настоящая история тут — о (теории заговора. — Прим. ред.) QAnon. Это замалчивание информации в советском стиле о подлинной истории за несколько дней до выборов", — заявил Карлсон.
"Последствия этого невозможно представить. Мы знаем, что медиа больше не могут продолжать действовать подобным образом — никто им больше не доверяет. И никто и не должен", — добавил он.
Экс-партнер Хантера Байдена Бобулински заявил ранее, что Байден-старший обсуждал с сыном лоббистский бизнес последнего. Бобулински заявил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР доказательства его обвинений. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.
Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США Дональда Трампа
, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине
и в Китае
.
Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.
Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР
заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео
. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.