Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода

"Климатическая зима наступает в Москве 10 ноября, когда происходит переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений. По прогнозам этого не произойдет. Зима будет сдвинута в самом оптимистическом случае на конец ноября, но она будет в неустойчивом положении, переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели. То есть метеорологическая зима в этом году наступит с опозданием в 2-3 недели", - рассказал Тишковец.