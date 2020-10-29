https://ria.ru/20201029/prognoz-1582062178.html
Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода
Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода
Климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели, на конец ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:26
2020-10-29T12:26
2020-10-29T12:49
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели, на конец ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в этом осенне-зимнем сезоне будет существенный сдвиг в наступлении метеорологической зимы вправо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва, общество