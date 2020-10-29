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Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода
Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода
Климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели, на конец ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:26
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евгений тишковец
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели, на конец ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в этом осенне-зимнем сезоне будет существенный сдвиг в наступлении метеорологической зимы вправо.
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евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода

12:26 29.10.2020 (обновлено: 12:49 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина с коляской в парке Дружбы в Москве
Женщина с коляской в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Климатическая зима в Москве сдвинется на 2-3 недели, на конец ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в этом осенне-зимнем сезоне будет существенный сдвиг в наступлении метеорологической зимы вправо.
"Климатическая зима наступает в Москве 10 ноября, когда происходит переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений. По прогнозам этого не произойдет. Зима будет сдвинута в самом оптимистическом случае на конец ноября, но она будет в неустойчивом положении, переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели. То есть метеорологическая зима в этом году наступит с опозданием в 2-3 недели", - рассказал Тишковец.
 
Евгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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