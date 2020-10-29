https://ria.ru/20201029/privivka-1582169747.html

Воробьев сделал прививку от коронавируса

Воробьев сделал прививку от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сделал прививку от COVID-19. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:28

2020-10-29T19:28

2020-10-29T19:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сделал прививку от COVID-19."Я тоже сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Соответственно, завтра я должен делать вторую прививку", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество